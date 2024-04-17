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歐盟承諾維護以色列安全　擬擴大制裁伊朗

▲歐盟最高外交官波瑞爾（Josep Borrell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟最高外交官波瑞爾。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

為避免中東緊張情勢升高，歐盟外長今天傍晚臨時召開線上會議，除呼籲各方冷靜克制，並考慮擴大制裁伊朗，以遏止伊朗對其中東代理人提供武器。

歐洲聯盟（EU）對外事務及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在外交部長臨時會議後表示，歐盟各國團結一致譴責伊朗對以色列發動史無前例的攻擊，承諾維護以色列安全，並決意防止衝突升高，未來數週將與所有中東情勢利害關係者展開協調。

歐盟也考慮以擴大制裁來施壓伊朗。目前歐盟已針對伊朗提供俄羅斯攻擊用無人機一事宣告制裁其軍官和製造商，波瑞爾表示，未來數週將進一步研擬將範圍擴大到不只無人機，還有伊朗製飛彈等，對象也從供應俄羅斯擴大到伊朗在中東的代理人。

波瑞爾強調，與此同時不能忘記加薩（Gaza）的以巴衝突尚未解決，歐盟將持續努力促成立即且永久的停火、要求哈瑪斯（Hamas）釋放以色列人質，以及致力改善加薩的人道慘況。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前表示，相較以色列的空中威脅有盟友幫忙消除，烏克蘭則只能靠自己的軍隊和日漸耗盡的彈藥苦撐，希望盟友也幫忙烏克蘭攔截俄國的飛彈和無人機。

對此，波瑞爾直言「有些東西是無法比較的」。他說以色列花費數年和巨資建造了「鐵穹」來保護其領空，「即使我們有錢，也不是一晚就能建成」，而且伊朗的攻擊飛越了法國、美國、英國和約旦軍隊的空軍基地，因此這些基地也採取了自衛行動。「這樣的事情不會發生在烏克蘭」。

不過他也強調歐盟必須加速並加強對烏克蘭的防空支援。下週一歐盟已排定正式外交部長及國防部長會議，他希望成員國屆時能對加碼軍援烏克蘭端出具體決定。

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