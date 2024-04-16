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美眾院「援台法案」與烏克蘭、以色列分拆　最快19日表決

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美援台法案將與援烏克蘭、以色列分開表決。（圖／路透）

文／中央社華盛頓15日綜合外電報導

美國眾議院議長強生計劃把援助烏克蘭、以色列、台灣的法案分拆成三個別表決，盼在伊朗報復攻擊以色列後讓卡在眾院月餘、參議院先前通過950億美元包裹援外計畫過關。

據路透社報導，共和黨人目標是最快16日上午公布立法文本，表決前將有72個小時的審查期。強生指出，可能要到19日才會進行表決。

眾院許多共和黨人反對再提供烏克蘭更多援助，參議院今年2月通過950億美元援烏、以、台的包裹法案遲未能在眾院表決，右翼共和黨人還威脅同黨眾院議長強生（Mike Johnson），若協助推動援烏就要罷免。

華盛頓郵報指出，參議院2月通過的包裹援助裡含援烏600億美元新資金、援助以色列140億美元、向加薩提供90億美元人道援助及50億美元協助印太盟友應對中國威脅。

華爾街日報指出，強生如今選擇將援助包裹分割。他今晚告訴媒體，經整個週末電話打爆後，眾院同僚「現願意展開個別表決，而不像參議院那樣把全部東西混在一起」強生尚未公布相關法案文本，也沒有講細節，只表示預計本週將完成這些法案的表決。

分拆策略固然可能讓共和黨控制的眾議院打破僵局，卻可能迫使民主黨控制的參議院另有動作，從而讓法案提交總統拜登簽署的努力再形複雜，因為參議院可能不會同意眾議院這種分拆的權宜變更。

強生在伊朗13日報復攻擊以色列後面臨盡快通過援助以色列的壓力，在此同時，支持援烏陣營也趁機施壓。

他在眾議院共和黨人的內部閉門會議向同僚詳述構想。據與會者轉述，除援以、援烏、援台個別分拆成3項法案外，又再加一個內容包含挪用查扣俄國資產供援烏經費、再對TikTok設限的第4項法案，但南部邊境移民議題不在其中。強生還沒決定，若這幾個法案個別通過後，究竟是分開還是一併送到參議院。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，行政機關反對單含援助以色列的法案。右翼極具影響力的眾議院自由黨團（House Freedom Caucus）今天也表態「不容利用以色列情況緊急的理由，在不削減支出下將援助烏克蘭強渡關山，且邊界也未獲安全保障」。

共和黨右派眾議員泰勒葛林（Marjorie Taylor Greene）已提出罷黜強生的動議，只是暫未推動罷免表決；許多議員研判若強生讓援烏過關，她就會推動罷免議長。

法新社報導，美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天指出，共和黨掌控的眾院本週將表決援助烏克蘭和以色列的法案。法案此前因強生所屬的共和黨右翼同僚施壓而卡關數月。

強生在社媒X上說：「本週，我們將透過具結構性且妥適的修訂程序，考量讓法案個別過關，以…資助我們的盟友以色列、支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略、強化我們在印太的盟友，以及透過額外措施對抗我們的敵人，鞏固國家安全。」

美國的對外援助目前卡在意見分歧的國會。強生是前總統川普的盟友，後者幾已篤定代表共和黨再次參選總統。強生先前擋下參議院已通過、總統拜登尋求援助以色列與烏克蘭及台灣等一項規模950億美元的包裹援助法案。

強生今晚從與眾院共和黨人的會議結束離開時表示，眾院將一併考量4項法案，其中將涵蓋對印太盟友台灣的援助，也會觸及美國的國家安全優先事項。

強生告訴記者：「我們知道世界正盯著要看我們如何反應，想看美國會否為盟友和自身在全球的利益挺身而出。我們會的。」

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