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為了贏大獎！女節目坦承「背著男友從事性交易」　2個月後遭殺害

為了贏大獎！女節目坦承「背著男友從事性交易」　2個月後遭殺害。（圖／翻攝自X）

▲女子在節目中坦承勁爆秘密，之後遭男友殺害。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

祕魯女子19歲露絲(Ruth Thalia Sayas Sanchez)參加當地電視台「說實話」競賽節目，為了贏得高額獎金，竟然在節目中坦承曾背著男友從事過性交易，雖然最後如願獲得大獎，2個月後卻傳出遭到男友殺害的不幸消息。

國外媒體報導，19歲女子露絲2012年7月參加當地爭議節目《真實謊言》(The Moment of Truth)祕魯版，沒想到參加完節目2個月後，傳出遭男友萊瓦(Bryan Romero Leiva)殺害消息，引發外界關注。

節目中一共會提出21個問題，並設有測謊裝置，如果參加者能成功通過測謊裝置回答完所有問題，便可獲得巨額獎金。當節目主持人向露絲詢問私人問題時，露絲為了贏得獎金，坦承她不但瞞著家人在俱樂部工作，還曾接受過2次性交易，甚至承認未來若是有更好的對象出現，她會立刻拋棄現在男友。

露絲勁爆又誠實的回答，最後讓她成功獲得15,000秘魯太陽幣（約台幣13萬元）獎金，然而同年9月11日卻傳出，她遭男友萊瓦注射安眠藥後勒死殺害，並將遺體丟棄在井中。

消息傳出後，電視節目立即遭到外界撻伐，許多人認為是因為節目內容導致露絲遇害，不過她的家人卻駁斥這樣的說法，認為她的死與節目無關。節目主持人也表示，比起譴責電視節目，希望大眾不要模糊焦點，以免讓真正的凶手逃脫刑責。

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關鍵字：

測謊電視節目Ruth Thalia Sayas Sanchez男友祕魯

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