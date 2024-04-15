阿公接詐騙電話太害怕　「射殺無辜Uber送貨員」冷血過程全被拍

▲行車紀錄器拍下事件過程。（圖／翻攝自Clark County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州81歲男子布洛克(William Brock)因為接到詐騙電話，竟然射殺到他家取貨的61歲Uber女司機霍爾(Lo-Letha Hall)，冷血犯案過程全被死者的行車紀錄器意外拍下。

事件3月25日上午11時25分左右發生在南查爾斯頓(South Charleston)，警方接到報案後前往現場，發現女司機霍爾倒在地上，身上多處有槍傷，布洛克的頭部和耳朵也有受傷。

從霍爾行車紀錄器發現，霍爾抵達布洛克家中時沒有做出任何攻擊行為，只是詢問要取貨的包裹情況，沒想到布洛克卻十分害怕，掏出手槍指著她詢問，「是誰派你來的」。

▲男子因殺人罪被捕。（圖／翻攝自Clark County Sheriff's Office）

警方表示，布洛克後來還搶走霍爾手機、不讓人離開，霍爾中槍後曾試圖回到車上，但被布洛克威脅會再開槍，2人後來發生扭打，布洛克再次開槍，把人殺死後才報警。

布洛克被捕後表示，最近他常接到詐騙電話騷擾，有人向他索取錢財並且感覺生命受到威脅，所以霍爾出現時感到很害怕，以為對方要搶劫他。

警方調查發現，打詐騙電話威脅布洛克的凶嫌，與叫Uber要霍爾前往取貨的人疑似是同一人，不過霍爾是無辜遭到牽連，且布洛克第一時間沒有報案，而是犯案後才打電話，最後仍以謀殺罪進行起訴，詐騙者身分正在調查中。