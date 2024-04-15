19歲女大生遭約會男殺害分屍　「公園找到斷腿」又發現更多屍塊

▲男子被控殺害失蹤女大生。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州19歲女大生羅賓森(Sade Robinson)工作時間沒有出現在打工的披薩店，突然失蹤引發同事擔心報案，警方調查發現，她失蹤前一天曾與33歲男子安德森(Maxwell Anderson)在海鮮餐廳約會，後來慘遭對方殺害分屍。

密爾瓦基市(Milwaukee)33歲男子安德森，因為涉嫌殺害19歲女大生羅賓森，12日被控犯下一級謀殺、毀壞屍體、縱火毀壞財產等罪。根據法庭文件顯示，女大生羅賓森自1日起開始失蹤，因為沒去上班讓同事感到非常奇怪，同事通報失蹤後，警方3日找到她被縱火燒毀的車輛。

警方3日同天接到報案，在密爾瓦基市郊區當地公園Lake Michigan beach park內，找到一條斷掉的女性人腿，後來證實屬於失蹤的羅賓森，6日又在車輛發現處周邊找到更多碎屍，最後都證實是來自同一名受害者。

警方最後根據羅賓森手機紀錄，逮捕33歲男子安德森，發現她失蹤前一晚和安德森在海鮮餐廳約會後，曾前往安德森家中，最後出現在公園。親友表示，羅賓森失蹤前曾和朋友透露，她非常期待這場約會，沒想到卻不幸喪命，痛批凶手是喪心病狂的變態。