公園散步「寵物犬突然叼回人骨」　主人嚇怕報案找到更多女屍塊

▲因為寵物犬叼回人骨,意外發現分屍命案。(圖/示意圖/達志影像)



記者李振慧/綜合報導

英國一名飼主在公園遛狗時,狗狗叼起一根骨頭回來拿給他,沒想到仔細一看竟然是人骨,警方前往現場又發現多具屍塊,後來確認死者是遭到分屍的38歲女子莎拉(Sarah Mayhew),目前仍在尋找剩餘遺體。

英國38歲女子莎拉,遺體2日在倫敦郊區克洛敦(Croydon)公園Rowdown Fields被發現,發現者是一名主人遛狗時,因為寵物犬叼回人骨而報案,警方隨後又在公園內找到受害者手臂、腿部和頭部,根據DNA比對才確認出身分。

BREAKING NEWS; The body found dumped like a sack of rubbish on playing fields in Croydon has been identified as 38yr Sarah Mayhewa man aged 44yrs & a woman aged 48yrs have been arrested on suspicion of her Murder! pic.twitter.com/mn0dz4002c