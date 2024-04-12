公園散步「寵物犬突然叼回人骨」　主人嚇怕報案找到更多女屍塊

▲因為寵物犬叼回人骨，意外發現分屍命案。（圖／示意圖／達志影像）



記者李振慧／綜合報導

英國一名飼主在公園遛狗時，狗狗叼起一根骨頭回來拿給他，沒想到仔細一看竟然是人骨，警方前往現場又發現多具屍塊，後來確認死者是遭到分屍的38歲女子莎拉(Sarah Mayhew)，目前仍在尋找剩餘遺體。

英國38歲女子莎拉，遺體2日在倫敦郊區克洛敦(Croydon)公園Rowdown Fields被發現，發現者是一名主人遛狗時，因為寵物犬叼回人骨而報案，警方隨後又在公園內找到受害者手臂、腿部和頭部，根據DNA比對才確認出身分。

BREAKING NEWS; The body found dumped like a sack of rubbish on playing fields in Croydon has been identified as 38yr Sarah Mayhewa man aged 44yrs & a woman aged 48yrs have been arrested on suspicion of her Murder! pic.twitter.com/mn0dz4002c — Norman Brennan (@NormanBrennan) April 8, 2024

48歲女子瓦特(Gemma Watts)與44歲男子桑塞姆(Steven Sansom)6日被捕，警方指控2人約在3月8日晚間於一處住宅區內殺害受害者莎拉，還使用電鋸將遺體分屍。

警方目前仍在尋找受害者剩餘遺體，並且調查受害者死因，不過根據初步驗屍結果，發現她喉嚨中有2塊小椎骨被折斷，頭部有瘀傷，頭髮也被剃光。本案聽證會將於6月27日舉行，桑塞姆另外還被指控3項製作兒童不雅圖片的罪名。