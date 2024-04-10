美執行死刑！密蘇里州52歲死囚注射鎮定劑伏法　18年前槍殺2人

▲美國密蘇里州52歲死刑犯多爾西（Brian Dorsey）9日以靜脈注射方式伏法。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國密蘇里州一名死囚於當地9日晚間6時11分伏法。52歲的多爾西（Brian Dorsey）2006年為償還欠款殺害了表姊及其丈夫，並性侵屍體，在關押18年後被以注射鎮定劑戊巴比妥（Pentobarbital）方式執行死刑。

據福斯新聞報導，多爾西2006年12月23日晚間前往密蘇里州中部一處民宅，趁著表姊莎拉（Sarah Bonnie）與她的丈夫班（Ben Bonnie）入睡後從車庫拿出獵槍，殺害了他們然後性侵了莎拉的屍體，並偷走屋內幾件物品，試圖變賣贓物還債。但律師否認多爾西曾性侵屍體。

檢察官表示，多爾西犯案當天稍早曾打電話給表姊表明想要借錢，以支付給2名毒販。隔天，莎拉的父母前往女兒家中，發現4歲孫女坐在沙發上看電視並表示「媽媽醒不過來」。案發第3天多爾西即向警方自首認罪，但最終被判死刑。

密蘇里州懲教署方面表示，被關押在邦特雷（Bonne Terre）州立監獄的多爾西9日上午11時按照慣例享用了最後的大餐，菜單是2個起司漢堡、2份雞柳條、2份大份薯條和一個披薩，披薩上有香腸、義大利辣香腸、洋蔥、蘑菇和起司。

多爾西被注射了單劑的戊巴比妥，做了幾次深呼吸，再有幾次淺而急促的呼吸，一度從枕頭上抬起頭，用力眨了眨眼，幾秒鐘後就不動了。一位在醫療輪床旁邊的精神顧問繼續說話，但由於房間隔音，並不清楚內容。多爾西最後在晚間6時11分正式伏法。

在執行死刑前，多爾西曾發表了一份最後陳述，他對自己的殺戮行為深感懊悔並再次受害者與家屬道歉，「言語無法表達我的內疚與羞愧」。他的一名律師表示，多爾西過去18年來每天都在試圖彌補2006年犯下的「單單一次暴力行為」，處決他是毫無意義的殘忍行為，是缺乏合法懲罰目的的國家權力行使。

另據BBC報導，多爾西伏法前，美國最高法院曾駁回2次延後執行死刑的請求，密蘇里州州長帕森（Mike Parson）也駁回了一項赦免請求。一份70多名懲教人員簽署的請願書稱，由於他在獄中表現良好，應將其刑期減為終身監禁。多爾西是密蘇里州今年首位被處決的囚犯，該州2023年曾處決4人。