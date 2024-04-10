13歲男裝大人試車兜風　把「千萬藍寶堅尼撞成廢鐵」下場慘了





▲13歲男把藍寶堅尼撞爛。（圖／翻攝自West Vancouver Police）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名13歲少年和朋友開車兜風時，因為天黑加上下雨路滑，竟然撞毀一輛價值約50萬加元（約台幣1,178萬元）藍寶堅尼。警方調查發現，原來13歲少年向車主謊稱自己是大人、假裝要買二手車，結果試車時闖出大禍。

西溫哥華(West Vancouver)警方3月25日晚間11時接到報案，在Cypress Bowl 路附近的1號高速公路傳出車禍，抵達現場發現，一輛藍寶堅尼跑車幾乎被撞到報廢，整輛車卡在路旁山溝中，且車上無人。

警方後來在車禍現場附近找到司機，沒想到竟然是一名13歲少年，調查後發現，這名少年並沒有偷竊車輛，而是獲得藍寶堅尼車主同意駕駛，只是車主完全不知道他只有13歲。

警方表示，「我們認為車主完全不知道這名年輕人的真實年齡，也沒想到他其實沒有合法駕照，車主在把車交出去之前，應該多問一些問題才是比較明智的做法」。

這名13歲少年被控超速、不小心駕駛(Driving without due care)、未留在事故現場與無照駕駛等罪，而他撞毀的藍寶堅尼Huracán，市價約為318,888加元（約台幣751萬元）至550,900加元（約新台幣1,298萬元）之間，雖然造成重大財物損失，但幸好沒有人傷亡，案件正在調查中。