NHK專訪談台海和平　美國安顧問蘇利文：確保「台灣有事」永不發生

▲白宮國安顧問蘇利文受訪時強調，美國將致力確保「台灣有事」永不發生。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

日本首相岸田文雄赴美國是訪問，預計11日將參加首次日美菲三國領袖峰會。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）8日接受日本放送協會（NHK）專訪時表示，日相此番歷史性訪問象徵美日同盟達到「前所未有高度」，美方將盡一切努力維護台海和平穩定，確保「台灣有事」的意外情況永遠不會發生。

蘇利文向NHK華盛頓支局長高木優（Takagi Masaru）表示，拜登政府過去3年投入了大量資金與工具建立一個更強大的美日同盟，且作為印太地區和平安全基礎，如今更發展成真正的全球夥伴關係。他認為，藉由這次日相岸田進行歷史性國是訪問的機會，將表明美日同盟達到了前所未有的高度，相信未來也能持續維持這種關係。

關於南海問題，高木優提問白宮是否擔憂仁愛暗沙（仁愛礁）周邊緊張升級，以及這與台灣海峽的穩定是否有關。蘇利文表示，美國確實感到擔憂，但仍希望看到南海和平穩定，另外在台海議題上，美方將盡一切努力維護台海的和平與穩定。

蘇利文接著表示，「我們將繼續堅持一個中國政策，並繼續堅定表明反對單方面改變現狀。這是最佳的前進道路，也是我們持續努力的方向，並基於《台灣關係法》持續提供台灣自我防衛手段。」

高木優問到，賴清德將於5月就職台灣總統，面對中國持續對台施加軍事壓力，如何緩和台海緊張。蘇利文認為，過去40年來能有效處理兩岸問題，是因為美國堅持一套非常簡單的原則，即一個中國、三個聯合公報、《台灣關係法》與《六項保證》，美方未來仍將繼續堅持這些原則，「如同我先前所說，問題根源在於任何一方都不應該單方面改變現狀。」

針對中國的行動與施壓，蘇利文認為，這些行為應該減少，各方都有責任為和平與穩定做出各自貢獻。當被問到台灣發生意外狀況的可能性有多高時，蘇利文強調，美國整體方針主旨與總統過去的兩黨方針是一致的，「那就是確保這種意外情況永遠不會發生。」