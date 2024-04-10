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歡迎岸田文雄訪美！拜登親上傳「超可愛自拍」　贈禮內容曝光

▲▼日本首相岸田文雄抵達華府白宮，由美國總統拜登迎接。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄抵達華府白宮，由美國總統拜登迎接。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相岸田文雄與其妻子裕子夫人飛抵美國華府進行國賓訪問，其中岸田文雄即將於美東時間10日（日本時間11日）與美國總統拜登進行會談，並於晚間前往白宮接受拜登夫婦的晚宴招待。為此，兩人見面後先是進行一場非公開的晚餐，拜登則在社群平台X上表示，「歡迎岸田首相來訪美國」。

根據《日本放送協會》，目前已飛抵華府的岸田文雄與裕子夫人於日本時間10日上午，接受拜登和吉兒夫人的招待前往白宮。其中，岸田文雄贈送給產自能登半島強震災區的傳統工藝品「輪島塗」水藍色咖啡杯和原子筆，其中杯子上還以金色字樣寫著拜登的英文名字Joe和吉兒夫人的Jill。

裕子夫人則送給吉兒夫人產自日本富山縣的「高岡銅器」的飾品。

▲▼裕子夫人、岸田文雄、拜登、吉爾夫人在白宮拍攝合照。（圖／達志影像／美聯社）

▲裕子夫人、岸田文雄、拜登、吉兒夫人在白宮拍攝合照。（圖／達志影像／美聯社）

白宮則表示，拜登夫婦則送給岸田文雄夫婦由日系在美企業、使用北美原產木產製成的桌子，同時拜登還送美國歌手比利•喬的親筆簽名黑膠唱片；吉兒夫人則贈送美日兩國女子足球代表選手簽名過的足球。

拜登於美東時間9日晚間在社群平台X（舊稱推特），上傳一張和岸田文雄在車上拍攝的合照，只見拜登和岸田兩人笑顏逐開，拜登寫道，「很高興您能回到美國」；至於岸田文雄則於日本時間10日上午10時（台灣時間10日上午9時）在X上傳相片。

▲▼拜登上傳在車上和岸田文雄拍攝的自拍合照，歡迎岸田訪美。（圖／翻攝自X）

▲拜登上傳在車上和岸田文雄拍攝的自拍合照，歡迎岸田訪美。（圖／翻攝自X）

報導指出，拜登與岸田文雄預計將在10日（日本時間11日）的美日會談上，提及身為同盟的兩國如何應對國國際情勢，包括強化自衛隊與駐日美軍之間的合作，以及在經濟安保層面上人工智慧（AI）等尖端技術的合作，此外還包括由美國NASA所主導的阿提米絲登月計畫。

會談也將針對俄烏戰爭、中東情勢、中國軍事擴張、北韓（朝鮮）核武與導彈威脅等議題交換意見，預計會談後將會發表聯合聲明。

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