芝加哥26歲男拒攔檢　美警察「41秒連轟96槍」奪命畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國26歲非裔男子利德（Dexter Reed）上月開著新車出門兜風，但拒絕配合芝加哥便衣警察攔檢，雙方爆發嚴重衝突釀成死傷。根據芝加哥警察究責民事辦公室（COPA）9日公布的事發影片，當時利德先朝警方開槍，但警方41秒內連開96槍擊斃利德，引發民眾對於執法過當的質疑。

CNN、今日美國報等報導，這起事件發生在芝加哥加菲爾德公園（Garfield Park）附近，3月21日這天，5名便衣警察持槍接近利德的車，以駕駛未繫安全帶為由進行攔檢，要求駕駛降下車窗。利德起初配合把車窗搖下來，但隨後反悔且拒絕下車，接著警方猛拉駕駛座車門把手，發現是上鎖狀態之後拔槍，要求把車門打開，同時另一名在場的員警也喊出把門打開的要求。

當時利德曾答應警方的要求，但才沒隔幾秒，當員警往後退時，槍聲響起，接著數十聲槍響不斷，當這一切結束時，利德已經死亡，臉朝下倒地，利德的車子全是彈孔。員警當時還朝利德大喊別動，抬起利德血淋淋的雙手找槍，但沒有找到，上銬時利德已經一動也不動；直到他們使用手電筒查看車內時，才在車子座位上發現槍。

▲利德遭警方連開96槍擊斃。（圖／翻攝自COPA）

初步調查顯示當時是利德先開槍，一名員警受傷，隨後4名警察反擊，在41秒之內擊發96枚子彈；警察局長史奈林（Larry Snelling）先前形容，此案當時是雙方交火。芝加哥警方稱，受傷員警手部中彈，目前情況良好。

現階段尚不清楚當時利德隨身帶槍的原因，不過辯護律師史卓（Andrew M. Stroth）指出，家屬看到影片時情緒非常激動。死者叔叔班克斯（Roosevelt Banks）直說，「在我看來，那簡直就是謀殺」。

針對這起事件，芝加哥警察究責民事辦公室公布多段畫面，包括中彈員警身上的密錄器，但目前還不清楚到底是誰先開槍。現在已有多個單位正在調查警方執法行為是否適當，芝加哥市長強生（Brandon Johnson）公開表態要進行全面調查，涉案警官則是被處以30天行政休假。