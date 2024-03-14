300學生被綁架「勒贖政府1960萬」　奈及利亞土匪：不給錢就殺光

▲奈及利亞一名男童8日為卡杜納州槍手綁架數百名小學生的事件舉牌抗議。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

西非奈及利亞7日凌晨發生300多名學童遭綁架勒贖的事件，截至12日仍有287名小學生與中學生仍被控制在歹徒手中。犯案的是一群武裝土匪，要求的贖金折合大約是62萬美元（約新台幣1960萬元），若政府3周內給不出錢就會撕票，開槍殺光所有學生。

根據CNN報導，卡杜納州（Kaduna）當地Kuriga村的男性居民吉布利爾（Aminu Jibril）13日告訴CNN，歹徒12日中午12時16分左右，以隱藏來電號碼的方式撥打電話給他，要求支付10億奈拉（約合62萬1848美元）贖金，並且下達最後通牒。

吉布利爾說，歹徒表示從7日他們綁架學童開始算起，只會等待3周或是20天，如果政府不採取行動，他們將殺光所有人。他還表示，犯罪分子宣稱綁架行動是「報復政府與安全機構殺害他們幫派成員的一種方式」。

被綁架的學生都來自Kuriga村當地的LEA小學與中學，起初有300多人被綁，雖有部分人獲救，但目前仍有287名學生受到控制，其中大約100人是小學生，其餘是中學生。吉布利爾表示，學校中學部的負責人也和學生一起被綁走，推測歹徒是從負責人那裡問到他的號碼，才會向他打電話勒贖。

卡杜納州州長薩尼（Uba Sani）7日曾表示，政府正在盡一切可能確保學生們能夠安全回來，另有一名社區成員在與綁匪對峙的過程中遭到殺害。

報導指出，位於奈及利亞首都東北方的卡杜納州一直在努力應對土匪綁架勒贖的事件，近年來已發生多起大規模綁架事件，包含2021年一所私立中學至少140名學生被綁，數月前還有一所私立大學約20名學生遭綁架後，其中5人因為未按時支付贖金遭到殺害。