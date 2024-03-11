吸收中輟生販毒鬥毆！稍不從動私刑　花蓮警跨區破黑幫逮6人

▲專案小組查扣背心、球棒及手機等犯罪證物一批。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局刑警大隊於2月下旬「全國同步肅槍掃黑專案」10天期間，先在花蓮轄區查獲2人非法持用改造槍枝2把，另派員跨轄區北上，再逮捕不法幫派成員6人到案，充分展現打擊犯罪決心。



花蓮縣警察局刑警大隊、少年警察隊掃黑專責隊、鳳林分局、玉里分局共組專案小組，日前偵辦一起少年竊盜案，發現涉案中輟少年逃家至雙北地區期間，遭新北市謝姓主嫌為首之不法組織吸收，謝嫌以提供生活照料、吃喝玩樂為誘因，要求組織成員從事販毒、械鬥等不法行為，如有不從，即動用私刑懲罰。刑警大隊彙整相關事證後，將謝姓主嫌提列為治平專案檢肅目標。





專案小組報請新北地方檢察署指揮偵辦，與新北市政府警察局海山分局、新莊分局、台北市政府警察局內湖分局及桃園市政府警察局龜山分局等單位，於2月28日前往雙北地區，逮捕謝姓主嫌及成員共6人到案，查扣背心、球棒及手機等證物一批，全案以違反組織犯罪條例移送地檢署偵辦。

▲逮捕謝姓主嫌及成員共6人到案，以違反組織犯罪條例移送地檢署偵辦。

花蓮縣警察局表示，原住民持用獵槍應經合法申請，並依相關規定申請打獵，同時提醒勿非法使用或提供他人犯罪之用。



縣警察局長王旭昌強調，青少年因智慮未熟，容易被不法幫派組合吸收並從事不法行為。花蓮縣警察局配合全國同步掃黑肅槍專案，跨區強力掃蕩黑道幫派，阻絕幫派吸收青少年意圖，同時也幫助身陷其中的青少年導回正途，警方將持續打擊不法，淨化轄區治安。