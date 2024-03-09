海地總統府外爆激烈槍戰！黑幫襲政府大樓　總理回不了國

▲ 海地爆發動亂，政府宣布延長緊急狀態。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

我友邦海地2月29日爆發動亂，8日總統府附近更發生激烈槍戰，總理亨利（Ariel Henry）至今無法回國，首都太子港因幫派暴力陷入癱瘓，人道危機也逐漸惡化。

《艾菲社》（EFE）報導，位於太子港的海地總統府國家宮（National Palace）附近8日傳出猛烈槍響。據執法部門消息人士說法，幫派份子對市中心及附近多棟政府大樓發動大規模協同攻擊，不同組織同時進攻，目標包括總統府、內政部及海地西部一處警察總部。

黑幫和警方爆發猛烈衝突，民眾目睹激烈槍戰，還聽見巨大爆炸聲，數百人被迫逃難。據CNN報導，國家宮附近還有2間警察局遭襲。

▲ 海地動亂使人道危機加劇，民眾流離失所。（圖／路透）

目前代理總統的總理亨利在動亂爆發時正出訪肯亞，因黑幫圍攻機場被迫轉降波多黎各，至今無法返國。菁英警察出身的海地幫派G9聯合會首腦切里齊爾（Jimmy Cherizier）誓言推翻亨利，美國也呼籲他加速政治過渡。

2004年曾領導政變的前海地警官菲力普（Guy Philippe）在美國服刑後於去年被遣送回國，近日接受《路透》訪問，也要求亨利下台，更稱他希望成為總統，「亨利應該請辭」，「我認為他應該待在現在的位置，讓海地人民決定自己的命運」。

海地政府7日將緊急狀態延長1個月至4月3日，但黑幫持續在夜間襲擊警局和其他國家機構，國家警察只能利用有限的人力和資源遏制暴力。

聯合國8日警告，針對女性的性暴力在海地被當成戰爭、恐嚇、控制領土和統治的手段，若繼續放任幫派癱瘓太子港，將有近3000名孕婦面臨無法取得基本醫療服務的風險，其中約450人可能面臨致命併發症，還有逾500名性暴力倖存者在3月底前無法得到醫療照護。