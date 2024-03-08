海地緊急狀態延長！黑幫洗劫貨櫃「重要港口關閉」　人道危機惡化

▲ 海地爆發動亂逾一周，黑幫份子癱瘓太子港。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

我友邦海地2月29日爆發動亂，黑幫襲擊首都太子港機場、警察局及監獄，要求總理亨利（Ariel Henry）下台，主要港口7日也因受損暫停運作，恐怕使人道主義危機進一步惡化，政府已將為期3天的國家緊急狀態延長1個月。

綜合CNN及BBC，海地首都太子港因動亂陷入癱瘓，武裝份子7日上午襲擊一座主要港口，闖入封閉的倉庫洗劫貨櫃。港口營運商加勒比港口服務公司（Caribbean Port Services）指控這是蓄意破壞行為，宣布暫停港口所有服務。

該港口是海地食品進口供應鏈的重要關口，聯合國世界糧食計劃署（WFP）7日聲明指出，有24輛載有重要設備、醫療用品和食品的人道救援卡車困在港口。且因幫派暴力導致局勢不穩，WFP已經暫停海上運輸，無法將物資分配到海地各地。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）杜雅里克（Stephane Dujarric）警告，海地衛生系統瀕臨崩潰。民房部門官員透露，太子港市區僅剩一家公立醫院仍在運作，急救服務嚴重受阻。

▲ 海地政府延長緊急狀態1個月，但仍難以控制阻擋黑幫行動。（圖／達志影像／美聯社）

海地政府此前於3日宣布進入72小時緊急狀態，7日下令將西部地區及太子港緊急狀態延長至4月3日，宵禁則延長至3月10日，但黑幫持續在夜間襲擊警局和其他國家機構，國家警察只能利用有限的人力和資源遏制暴力。

海地幫派G9聯合會首腦切里齊爾（Jimmy Cherizier）在總理亨利出訪圭亞那及肯亞期間發起動亂，更圍攻機場阻止亨利返國，導致亨利5日被迫轉降美國領土波多黎各。

前總統摩依士（Jovenel Moïse）2021年遇刺身亡後，非民選的亨利在美國、加拿大等主要盟友支持下上任總理並代理總統，承諾2023年舉行大選但從未兌現。

這波動亂至今造成數十人死亡，包括至少6名警察，且導致逾1.5萬人無家可歸。但海地多年來受暴力、政治危機及乾旱所苦，多達550萬人需要人道主義援助，相當於整體人口的一半，近幾月來安全局勢惡化，恐怕使更多人民陷入危機。