海地首都「屍臭味四溢」！8成遭黑幫控制　暴徒隨處焚屍、棄屍

▲太子港隨時可聽見槍響，民眾嚇得躲避。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

我友邦海地2月底發生動亂，黑幫闖進首都太子港的監獄，導致數千名囚犯逃獄，3月8日總統府前更發生激烈槍戰，太子港超過8成的區域遭到幫派控制，因此陷入癱瘓，甚至隨處可見焦屍，街道上則傳來陣陣屍臭。

根據《華盛頓郵報》報導，海地首都太子港自從2月29日發生黑幫侵襲監獄事件後，整個城市幾乎遭到幫派勢力控制，隨時可聽見槍響、隨處可見屍體，已經成為太子港居民的日常。

當地一名木匠吉米（Jimmy Boursiquot）表示，他7日晚間8時24分在家中聽到2聲槍響，隨後透過窗戶看到2個人將屍體遺棄在路邊，隨後開車離開，並在數個小時內返回現場，焚燒屍體。他隔日搭乘摩托計程車來到這條由黑幫控制的街道上，隨即聞到燒焦味，並看到一具焦屍躺在大馬路正中央，甚至可以看見死者的骨頭。

▲黑幫四處縱火。（圖／達志影像／美聯社）



海地政府已失去正常運作功能，聯合國粗估，首都太子港有超過80%的地區都遭到黑道控制，隨時都可聽見恐怖槍響，民眾只要走出家門，就能目睹隨處可見的屍體。

當地8日最高氣溫來到華氏92度（攝氏33.3度），導致屍體快速腐爛，整座城市都瀰漫著屍臭味，使得部分居民被迫離開家園，或是自行焚燒、搬動屍體。

太子港的公共服務徹底癱瘓，貧民窟堆滿垃圾，導致傳染病流行。而黑幫也開始通過計畫性的性侵、綁架以及大規模殺戮來恐嚇居民。黑幫分子襲擊機場、港口，更放火燒了十多個警察局。暴徒8日甚至向總統府投擲燃燒彈，並與警察展開槍戰。