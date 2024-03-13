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第1期5年存活極高！　卵巢癌患籲大企業「納2關鍵健檢」

▲李佩蓁醫師指出，過去卵巢癌較常發生在五十歲以上的患者，近年卵巢癌的年輕患者變多，推測與現在女性不孕或未生育的比例越來越高有關。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

李佩蓁醫師指出，過去卵巢癌較常發生在五十歲以上的患者，近年卵巢癌的年輕患者變多，推測與現在女性不孕或未生育的比例越來越高有關。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年四十九歲的家芸於去年中罹患卵巢癌，但她不僅沒有感到沮喪、憤怒，反而相當坦然地接受疾病，並希望自身經歷能為更多女性爭取即早發現的機會。在積極治療的同時，她認真蒐集資料，以病友身分撰寫一篇「健檢提升卵巢癌期發現」報告，親自寄送一千多份到全台各大公司，呼籲企業更關注女性員工的健康，期望借助具有一定規模的企業及職場制度的力量，幫助到更多女性。

衛生福利部國民健康署於2023年底公布2021年癌症登記資料分析結果，其中「卵巢癌」是國人十大癌症死亡率第十位、女性十大癌症死亡率第七位，死亡人數年增率更高達9.9%，為十大癌症之最！

花蓮慈濟醫院婦產部李佩蓁醫師指出，卵巢癌初期並無明顯症狀，病人較難早期發現，加上治療後復發率高，因此一直是三大婦科癌症（即卵巢癌、子宮頸癌、子宮體癌）中最難治的癌症，近年來更觀察到罹患卵巢癌的患者有年輕化的趨勢，在她的病人當中，最年輕的卵巢癌患者僅三十四歲。

▲李佩蓁醫師指出，過去卵巢癌較常發生在五十歲以上的患者，近年卵巢癌的年輕患者變多，推測與現在女性不孕或未生育的比例越來越高有關。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼電腦斷層顯示家芸的腹部內有一顆16公分的巨大卵巢腫瘤。

家芸最初發現腹部越來越大，原本以為是中年後代謝變差導致的肥胖，直到按壓會感到輕微不適，才輾轉家醫科、腸胃科就診，最後竟在婦科確診卵巢癌第一期；電腦斷層影像顯示，一個16公分大的卵巢腫瘤佔據了她的卵巢所有空間，其中包含實體瘤及一塊疑似惡性腫瘤的陰影。

「女性未懷孕期間，卵巢每月固定排卵，但排卵濾泡液其實可視為一種有基因毒性的致癌物質，有可能導致卵巢或輸卵管的癌變風險增加。」李佩蓁醫師指出，過去卵巢癌較常發生在五十歲以上的患者，而近年卵巢癌的年輕患者變多，推測與現在女性不孕或未生育的比例越來越高有關。因卵巢癌初期較難被發現，往往患者感覺不舒服，就醫檢查後被診斷出來，病程可能已進展到晚期，五年存活率僅剩25%以下，是相當兇險的癌症；所幸家芸在李醫師的門診被診斷罹患卵巢癌時，為第一期，尚未轉移到其他部位，她也表示自己非常幸運。

▲李佩蓁醫師指出，過去卵巢癌較常發生在五十歲以上的患者，近年卵巢癌的年輕患者變多，推測與現在女性不孕或未生育的比例越來越高有關。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「希望我的經驗和我的疾病不僅是被拿來呼籲要做健檢，而是真的能落實在行動上，帶給女性實際的幫助。」家芸很快地接受腫瘤積減手術，將子宮、兩側卵巢和輸卵管、腸網膜都摘除，以避免癌細胞擴散、轉移，並在後續的化療及標靶治療期間，努力查找資料，也諮詢了台灣婦產科權威黃思誠教授（台北慈濟醫院副院長）的意見，最終撰寫「一封能增加幸福的信－健檢提升卵巢癌期發現」，內容介紹卵巢癌的風險和篩檢方式，並將這封信印出一千多份，分別投遞到台灣資本額排名靠前的企業。

家芸說，卵巢癌第一期的五年存活率達93%，若能透過定期健檢，及早發現問題，對於治療預後將會大有幫助。但考慮到單純以病友的身分呼籲大家定期健檢，可能推力不夠強烈、推及範圍不夠廣，她苦思許久，認為具有一定規模和制度的企業最能穩定且長久地提供幫助，並且透過關心員工健康，達到公司和員工雙贏的效果，因此寄出這封信期盼這些有健檢文化的大型公司調整健檢項目，於女性員工的健檢中加入陰道或骨盆腔超音波、抽血檢驗 CA-125。

李佩蓁醫師表示，「讓卵巢休息一下，就能夠預防卵巢癌。」懷孕、哺乳是最天然能夠讓排卵暫停、卵巢休息的方法，而使用口服避孕藥，也能降低約3-5成的卵巢癌風險。雖然卵巢癌目前尚無有效的預防手段，也沒有直接的篩檢方式，但仍然可以至婦產科透過超音波、內診，或抽血檢測CA-125（卵巢腫瘤標誌）數值是否正常，可及早發現卵巢癌、提早診斷治療。李醫師很感恩家芸勇敢對抗病魔的同時還在為更多女性的健康努力，祝福她後續病況追蹤一切穩定，健康平安。

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