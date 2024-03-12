國際學者花蓮辦講座　黃莉翔：花蓮元素是國際認識台灣的關鍵

▲花蓮縣政府邀請旅居紐約的黃莉翔教授（前左），分享跨界合作經驗，縣長徐榛蔚出席聆聽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府今年將陸續邀請國際各領域專業人才分享跨國文化交流經驗。11日辦理第一場講座，邀請旅居紐約的黃莉翔教授，分享藝術與商業領域跨界合作經驗，及如何結合國際視野與本土文化。縣長徐榛蔚出席聆聽，並與現場來自12國的移居花蓮人士交流，促使花蓮成為更加開放、多元且具有吸引力的國際城市。

「花蓮走向世界，世界走進花蓮！」徐榛蔚表示，營造國際友善城市，需要靠許多人共同努力，外國友人在此落地生根，成長茁壯，成為世界友人最適宜居的城市，外國友人在花蓮實際生活經驗格外重要，也為未來有意願來花蓮生活的國際人士，奠定良好的基礎。

▲黃莉翔教授表示，花蓮元素就是幫助國際友人認識台灣的關鍵。

徐榛蔚感謝黃莉翔教授在世界各地造訪的經驗分享給我們，黃教授出身台灣，到過德國留學，得到美國國務院訪問學者計畫等多元身份，以及在海外所見所聞，透過專業視角，與花蓮在地進行國際交流，這樣的多元角色，格外有意義。邀請在台的國際友人，將花蓮的美好分享給世界，透過此次分享會，共同持續為花蓮營造國際友善環境努力。

▲黃莉翔任職SONY BMG經理期間，成功將馬友友、林昭亮，以及譚盾等西洋古典演奏家，成功推廣至流行市場。

黃莉翔教授透過旅程，分享國際及花蓮有關原民文化、藝術與國際激蕩的經驗。特別以紐約地鐵優席夫作品及港口經驗為例，就像紐約必遊南街海港，認為花蓮元素就是幫助國際友人認識台灣的關鍵。她認為，花蓮是少數有大山大海，距離台北市只要2小時的城市，非常適合宜居，在國際推廣具有相當影響力。

▲來自12國的移居花蓮人士一同出席交流。

活動講者黃莉翔（Li-Hsiang Huang) ，出身於新竹縣關西鎮，為台灣大學國際企業研究所EMBA，與德國國立多特蒙(Dortmund)音樂學院雙碩士。任職SONY BMG經理期間，將馬友友、林昭亮，以及譚盾等西洋古典演奏家，成功推廣至流行市場，創造銷售佳績。

黃莉翔足跡從德國、英國到美國，連結藝術與商業，以嶄新的策展思維和策略行銷臺灣，融合本土觀點與國際視野，豐富的藝術市場經驗，讓黃莉翔獲美國國務院傅爾布萊特計畫（Fulbright Program）肯定，現旅居紐約。