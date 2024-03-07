陸委會籲對岸把握選後新局　重新建構兩岸善意互信

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱太三7日赴立法院內政委員會進行業務報告。陸委會在報告中呼籲中共當局把握台灣選後的兩岸關係新局與契機，以開放、理性的態度，重新建構兩岸的善意互信，推展良性互動的兩岸關係，共同促進台海與區域穩定繁榮。

對於陸方對台經貿脅迫，陸委會在報告中提到，政府向以「台灣優先」作為最高原則，促陸方不設政治前提，依既有機制與我方協商解決；同時也妥慎應對陸方對台經貿脅迫作為，穩健維持兩岸經貿正常交流，「本會將協同相關機關持續關懷台商需求，協助台商強化供應鏈韌性、輔導產業轉型及多元布局。」

對於陸配入籍年限的問題，陸委會指出，由於陸籍與外籍人士身分轉換，在台灣社會面對境外人口移入議題上，經由社會長期調適，已建立分由不同法令規範，並形成常態處理程序，任何現狀的調整均須綜合考量各種政策因素及社會共識，「本會將檢視陸配相關法規及權益，持續蒐整社會各界意見，並由相關機關做整體性評估。」

陸委會說，政府推動兩岸健康有序交流的政策立場沒有改變，將持續配合相關情勢發展，綜合研判並滾動檢視兩岸交流規範及管理機制，逐步調整、放寬邊境管制措施，並強化及落實中國大陸人士來台安全管理，營造健康有序之兩岸交流環境。

陸委會還說，近 8 年來，政府堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進的兩岸政策立場，獲得台灣主流民意及國際社會的普遍肯定，「維繫台海和平穩定是兩岸應當共同承擔的責任，也是維繫亞太區域安全與繁榮不可或缺的要素，兩岸分歧應透過和平方式解決，任何一方不能片面改變現狀。」

報告的最後，陸委會呼籲中共當局把握台灣選後的兩岸關係新局與契機，以開放、理性的態度，重新建構兩岸的善意互信，推展良性互動的兩岸關係，共同促進台海與區域穩定繁榮。