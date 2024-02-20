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29歲卵巢癌末期！她樂觀面對死亡　辦「生前葬禮」10天後安詳離世

29歲癌末女樂觀面對死亡　辦「生前葬禮」10天後安詳離世

▲ 29歲的Michelle樂觀面對死亡，提前為自己舉辦葬禮。（翻攝自HCA Hospic）

圖文／鏡週刊

新加坡一名29歲女子Michelle罹患癌症末期，但她樂觀面對死亡，甚至提前舉辦「葬禮」，和30多位親友一一道別。就在她舉辦完生前葬禮的10天後，女子安然離世。

根據《香港01》、《8視界新聞》報導，29歲的Michelle於2021年診斷出患有罕見的卵巢癌；病情在2022年底惡化，她在HCA慈懷護理（HCA Hospice）的支持下在家休養，與親友共度剩餘的時光。

2023年12月23日，Michelle決定好好的和親友道別、道謝，於是她替自己舉辦了「生前葬禮」，Michelle和HCA團隊花了好幾個星期的時間籌備，包括準備食物飲料、邀請她最喜歡的樂隊前來表演、和朋友分享她最喜歡的書籍。

整個場面猶如一場生日派對。過程中Michelle和親友溫馨聚會，她表示「謝謝你們讓我今天如此開心……很感激聽到每一陣笑聲，看到每一個微笑。」

Michelle在儀式上樂觀表示，「我特別想把這次活動稱為活的葬禮（living funeral），我想死亡離我們的心很近，不是令人恐懼的事情。」就在10天後，Michelle於2024年1月2日離世。

Michelle生前樂觀、勇敢，HCA團隊也將故事分享到臉書，不少人被Michelle感動，「如此勇敢和漂亮的年輕女士，願妳安息」、「妳真的太堅強了」、「她是如此勇敢的女人，謝謝妳留下勵志的故事」。

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