拜登年度健檢報告出爐！　醫生評估：不需做認知能力檢測

▲美國總統拜登（Joe Biden）身體健康狀況穩定。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登28日接受年度健康檢查，白宮醫生歐康納（Kevin O'Connor）評估後表示，拜登的身體健康狀況穩定，不需做認知能力檢測，仍能充分履行總統職責。

根據CBS報導，拜登28日上午前往馬里蘭州的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），進行約2個半小時的年度體檢。結果顯示，拜登健康狀況穩定，包括無症狀的心房顫動、因脊髓磨損而步態僵硬和季節性過敏。

歐康納在評估中指出，拜登身體狀況良好，仍能充分履行總統職責，毋須任何豁免或調整。歐康納說，拜登一直以來都不菸不酒，每周至少運動5天，「總結來說，總統是一位健康、有活力且健狀的81歲老人。」

評估報告也提到，拜登開始在睡眠期間使用正壓呼吸器（PAP），確保他夜間睡眠時呼吸道暢通，減少睡眠中斷。

拜登去年進行手術，從胸口切除的癌性皮膚組織，經檢測確定是基底細胞癌，醫生評估指出，這類皮膚癌通常不會轉移，後續不需做進一步的治療。此外，拜登去年6月進行了牙齒根管治療，僅接受局部麻醉。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在記者會中表示，拜登的醫生和神經科醫生認為，拜登不需要做進一步的認知能力檢測，並提到拜登每天都要通過一項認知測試，「他能不斷地從一個話題轉移到另一個話題，且能仔細了解這些話題。」

拜登體檢後也向記者開玩笑表示，醫生認為他看起來年輕了，「（身體狀況）與去年沒什麼不同，一切都很好。」