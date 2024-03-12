公路開車不明金屬物「突然插入擋風玻璃」　男乘客當場死亡

▲金屬物擊破車窗，造成車上乘客死亡。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州發生一起離奇事故，一名39歲男子在New Jersey Turnpike公路搭車時，突然遭插入擋風玻璃的金屬物體刺中，重傷身亡，事故原因正在調查中。

事件7日下午1時20分左右，發生在東溫莎區(East Windsor.)約67英里處公路，來自奧杜邦(Audubon)的39歲男子布拉德肖(Steven Bradshaw)搭乘車輛，在公路上向北行駛時突然被金屬物擊中。

NJ Turnpike horror: Car passenger killed when metal object suddenly flies into windshield https://t.co/LDOGgnY6rp pic.twitter.com/yXkZ8TR3oQ — New York Post (@nypost) March 11, 2024

警方表示，該金屬物擊中汽車引擎蓋和擋風玻璃，再擊中車上乘客布拉德肖，導致重傷當場死亡。

事件沒有造成其他傷亡事件，車上司機也沒有受傷，目前尚不清楚擊中汽車的金屬物品是什麼，仍在調查事故發生原因。