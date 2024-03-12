登山慘遇雪崩！加女「頭朝下」被埋20分鐘　同伴徒手挖雪救人

▲加拿大有2名男女在徒步時意外遭遇雪崩。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

加拿大有一對男女10日下午在西摩山（Mount Seymour）偏遠地區徒步時，因遭遇雪崩雙雙被埋，還好2人最後都成功脫困，頭朝下在雪堆裡被埋了20分鐘的女登山者也奇蹟般幸運生還。

綜合當地媒體報導，北岸救援隊透露，事發當時，這對男女正在帕姆普峰（Pump Peak）南面徒步行走，不料卻意外遇到雪崩來襲，導致男子下肢部分被埋，女子則被滾落的雪堆撞倒後，頭朝下地被埋在了雪地裡。

受困男子連忙徒手挖雪自救，但他脫困後卻發現同行女伴已不知所蹤，即使大聲呼喊對方的名字也得不到回應，嚇得他立刻報警。當局隨後緊急發布「Alpha代碼」，並派出直升機、搜救隊與雪崩警犬隊到場救援。

▲其中一名女登山者被大雪掩埋了20分鐘後仍奇蹟生還。（圖／翻攝自Facebook）

不過，由於當地天氣惡劣，大雪影響能見度導致直升機停飛，因此搜救隊無法及時趕到現場，然而男子並沒有放棄，反而拼了命地在雪地裡反覆摸索，想不到真的成功找到了女同伴的雪鞋。

男子繼續徒手狂挖了20分鐘，最後才終於救出女伴，不過這名女子的體溫過低，對外界刺激的反應能力也變得很遲鈍，臉色更因缺氧慘白發青，所幸急救人員及時到來，為她提供了緊急護理後，用救援雪橇將2人送下山。

北岸救援隊表示，發生雪崩的地區已被列為高危險地區，因此當局不建議人們前往當地，以免發生人為引發的雪崩，「第一名男子被雪埋後得以脫困，還成功將第二名女子挖出來真的很幸運，不然我們可能會看到一個很不一樣的結果。」