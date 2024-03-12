英美再聯手攻打青年運動　葉門港口城市被狂轟17次！已11死14傷

▲青年運動襲擊真實信心號後，英美聯軍對該組織發動了新一輪空襲，導致11人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

葉門國際公認的政府發言人告訴路透社，英美聯軍11日對葉門西部港口城市和小鎮發動了空襲行動，造成至少11名正在保護商業航運的人士死亡，另有14人受傷。

據《衛報》報導，當地被葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯胡塞）控制的電視台Al Masirah聲稱，葉門當天至少發生了17次空襲，而轟炸地點包括了主要港口城市荷台達（Hodeidah）和拉斯伊薩港（Ras Issa port）。

幾天前，去年11月就與伊朗結盟的青年運動，在襲擊商船以來，首次有平民死亡和船隻損失。報導稱，英美對青年運動展開的空襲行動，恰好發生於穆斯林開始齋戒的第一天。

儘管英美聯同其他國家的海軍一起對青年運動展開了報復性空襲，但青年運動並未停止在紅海這個世上最繁忙航道襲擊商船的行為。6日，青年運動在亞丁港附近擊毀了希臘公司懸掛巴貝多國旗的「真實信心」號，導致船上3名船員死亡。

如今，為了避開經由亞丁灣和紅海到達蘇伊士運河的危險路線，不少船隻不得不花費更多的時間和金錢，繞道非洲的好望角，造成航運成本大幅增加。