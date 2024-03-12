Airbnb宣布禁止房東「室內安裝監視器」！　新政策4／30上路

▲Airbnb宣布新政策4月30日上路。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

短期租屋平台Airbnb宣布，4月30日起將全面禁止全球房東在屋內設置監視器。在此之前Airbnb允許房東在房客知情的情況下，於公共區域安裝監視器，但新制將一改先前規定，禁止房東在任何情況下於屋內安裝監視器。Airbnb也澄清，由於大多數房源都沒有安裝監視器，因此新政策只會影響一小部分的房東。

根據CNN報導，Airbnb此前允許房東在「網頁明確揭示」且「租客知情」的情況下，於房屋內的公共區域安裝監視器，但監視器不可以放置於臥室、廁所以及浴室等私密空間。但Airbnb於11日宣布了最新政策，強調將全面禁止房東在屋內安裝監視器，新制適用範圍為旗下全球所有房源，4月30日起適用。

▲Airbnb將禁止房東在屋內安裝任何形式的攝影機。（示意圖／CFP）



Airbnb社區政策與合作主管唐司（Juniper Downs）表示，「我們的目標是制定明確的新規則，讓使用者可以更清楚了解在Airbnb可以獲得什麼樣的服務。」他強調，新政策是在與房客、房東以及隱私專家協商後所制定的。

Airbnb也強調，目前大多數的房源都沒有在屋內安裝攝影機，因此該政策只會影響一小部分的房東，而目前這些房東必須在4月30日以前拆除所有的監視器。如果房東沒有按時拆除，將會面臨懲罰，包含刪除房源的網路頁面，甚至刪除房東帳號。

Airbnb表示，門鈴上的攝影機等室外監視器則被允許繼續使用，不過房東仍需在房客預定之前主動告知攝影機的存在與所在位置。