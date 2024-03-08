懷孕5個月身材太辣　正妹「穿背心被當Bra」被老闆娘趕出健身房





▲孕婦被健身房嫌穿著太暴露。（圖／翻攝自TikTok／emiandandrew）

記者李振慧／綜合報導

美國女子艾米(Emi Romero)懷孕5個月導致身形改變，近來她穿著普通背心前去健身房運動時，意外引發健身房老闆妻子不滿，認為她穿著太清涼，老闆甚至不客氣把她趕走，誇張經歷在網上獲得400多萬人次點閱。

身為內容創作者的艾米，時常會在網路上分享日常生活，近來她在TikTok上表示，她穿著普通運動服飾去健身房，卻被老闆認為太暴露而被驅趕，「我今天和平常一樣去健身房時，身上穿的是普通背心和緊身褲」。

艾米表示，她知道健身房有禁止女性只穿運動內衣的規定，所以身上穿的是能遮住肚子的背心，「整個運動過程中，老闆妻子一直盯著我看，後來老闆過來告訴我，他的妻子對我的穿著有意見，說我不可以穿運動內衣」。

艾米強調，她穿的不是運動胸罩而是背心，最後還是被趕出健身房，氣憤在網路上分享她當天的穿著。影片引發400多萬人次點閱，許多網友聲援艾米，「你的穿著明明就很正常」、「我本來期待看到很誇張的衣服，但你穿得真的還好」，還有網友認為老闆娘可能是忌妒艾米的美貌，才會莫名趕人。