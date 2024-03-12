美籍YTR跳捷運置物箱咆哮「解放巴勒斯坦停火」　最高罰7500

記者邱中岳／台北報導

台北古亭捷運站11日下午時分一名美國籍男子進入月台後，在站內大聲喧嘩並用美語大喊口號「解放巴勒斯坦，停火」、「停火了」等語，警方在現場要求男子下來，男子還要求「你必須逮捕我」，結果警方將人拉下來並帶回了解，原來美籍男是一名反戰爭的直播主，捷運公司則依規定開罰。

警方調查，47歲的美國籍直播主CHANG ANDRES ARTURO(音譯：張．安德魯斯．阿圖羅)以下簡稱安德魯斯，11日下午5時許於台北捷運古亭站月台入口，爬上月台旁的置物櫃，並且不斷用美語大喊口號，站務人員獲悉後通知警員，警員也要求直播主下來遭拒，後由警方拉下帶到一旁釐清狀況。

▲美國反戰爭YTR安德魯斯在捷運站咆哮「停火了」，遭警方強制驅離。（圖／翻攝《社會事新聞影音》）

警方指出，當時捷運警察隊員李長衛、鍾文浩擔服守望勤務時，接獲通報捷運古亭站站長需要協助，立即趕赴現場協處。到場後發現安德魯斯未購票即入站，並於捷運站閘門旁向通行民眾大聲咆哮有關反戰、和平訴求，捷運公司站長及保全見狀多次柔性勸阻該名男子無效後，所以通報警方協助。

整個過程也被民眾錄了下來，安德魯斯跳進月台後，站到站務員置物櫃上大聲咆哮、吶喊，口中不斷喊到「停火了、停火了」、「解放巴勒斯坦，停火」等語，警員到場勸不聽，安德魯斯還直言「你必須逮捕我」，警方只能用強制力將人拉下，動作時安德魯斯還表示「你弄傷我了」。

▲美國反戰爭YTR安德魯斯在捷運站咆哮，最後由警員強制驅離，並依照大捷法開鍘（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後交由捷運警察公司處理，捷運警察公司依照《大眾捷運法》第50條第1巷第4款「未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車」，可處處行為人或駕駛人1500元以上、7500元以下罰鍰，開罰之後由安德魯斯簽收，並由捷運警察負責將人驅離捷運古亭站。

據悉，安德魯斯主要在網路YouTube宣傳反戰爭、推廣和平，也常常在網路上扮演主播的角色，還播報菲律賓颱風、知名僧侶過世的消息，在網路上共計發布293部影片，有6620位訂閱者。