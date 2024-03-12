川普若當選「一毛錢都不給烏克蘭」　匈牙利總理爆：他有終戰計畫

▲匈牙利總理奧班與美國前總統川普會面。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）8日訪問美國時，在佛州與美國前總統川普（Donald Trump）會面。奧班後來受訪表示，如果川普再次當選，「他一毛錢都不會給烏克蘭」，由於烏克蘭無法只靠自己，俄烏戰爭就會因此結束。

根據衛報報導，匈牙利的極右翼總理奧班與川普進行了一次具爭議性的會面後，於10日向匈牙利官媒表示，川普「不會在俄烏戰爭中投入任何一毛錢，所以，戰爭將會結束，因為很明顯地，烏克蘭無法單靠自己支撐下去。」據奧班的說法，川普自有一套結束俄烏戰爭的「詳細計畫」。

奧班表示，「如果美國人和歐洲人都不提供資金和武器（給烏克蘭），戰爭就會終結。只要美國人不給錢，歐洲人也無法獨力資助這場戰爭，然後戰爭就會結束。」衛報稱，這可能意味著烏克蘭將敗給俄羅斯。

▲奧班認為川普總統任內促進和平。（圖／路透）

奧班稱川普是一個「愛好和平」的人。他在聲明中提到，「川普總統是一位和平總統，他贏得世界的尊重，因此他創造了和平的條件。在他的任期內，中東、烏克蘭都處於和平，假如他現在仍舊是美國總統，今天就不會有戰爭了。」

奧班說，美國大選取決於美國人自己的抉擇，但匈牙利人坦率地承認，「如果川普總統重新掌權，對世界更好，對匈牙利也更好。」

對此，川普盛讚，「沒有人比奧班更優秀、更聰明，也沒有比他更好的領導人。他非常棒，他是一個無爭議的人物。」川普還讚譽奧班，「他是老大（boss），不，他是一個偉大的領導人。」

川普與奧班的這場會面，被拜登抨擊是川普即將尋求獨裁的跡象。川普則曾經表示，如果能打敗拜登，自己將在「第一天」成為獨裁者（dictator）。