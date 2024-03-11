綠反不在籍投票　朱立倫轟民主退步黨：剝奪民主權利才是違憲

▲朱立倫出席國民黨澎湖縣黨部113年新春團拜暨立委聯合服務處揭牌。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法院黨團推動總統大選適用「不在籍投票」， 並開放境外通訊投票，遭民進黨團總召柯建銘直指「違憲」。國民黨主席朱立倫今（11日）回擊，「我不知道違什麼憲」，民進黨在野時也曾推動，現在由國民黨推出不在籍投票，民進黨竟然荒謬到說這是違憲，「真正是民主退步黨了」。

柯建銘表示，關於不在籍投票，民進黨能接受的是移轉投票，憲法規定很清楚，投票是秘密的，總統選舉也必須返國投票，但國民黨要推動的海外投票和通訊投票當然「違憲」，這是無庸置疑的，不知道國民黨在想什麼，連朱立倫都認為這是應該要做的，請國民黨看清楚憲法規定。

朱立倫則回應，國民黨立委都是根據專業、民主的精神和民意的反映來推出重要法案，包括最近的不在籍投票，台灣有近百萬台灣人在海外工作，各有數百萬人不在自己的戶籍所在地，每次投票一定要返鄉，一定要在戶籍地才能投票，這完全不符合現代的民主制度與精神。

朱立倫說，全世界民主國家都在推動不在籍投票，民進黨在野時也曾推動，現在由國民黨推出不在籍投票，民進黨竟然荒謬到說這是違憲，「我不知道違什麼憲」，國民黨推動更民主，民進黨卻反民主，真正是一個民主退步黨；我們應該往民主先進的方式推動，民進黨應該好好上課重新學習。

朱立倫批，民進黨現在想透過網路、網軍、媒體或各種方式來抹黑、抹紅國民黨的新科立委，就是要削弱國民黨的戰力，這樣的陽謀，大家都看得很清楚，他相信國民黨立委會以堅定立場跟民眾站在一起，而且會全力監督政府、展現民意，將所有民眾認為不公不義的事情都揭發。