認識黃郁芬及她前夫　黃揚明分析未來政壇路：只能說遺憾

▲前台北市議員黃郁芬。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

當年曾參加太陽花學運的前台北市議員黃郁芬驚傳產後3個月與男助理外遇偷吃。資深媒體人黃揚明表示，認識黃郁芬跟她的前夫，這個家務事讓他們自己處理，但黃郁芬的政治生涯，恐怕很難再繼續參選，「太陽花不是打著這個招牌，就可一路順風，最終還是要檢驗到個人行為」。

黃郁芬驚2022年3月才和交往5年的林昶佐符姓前幕僚結婚，但符男指控，黃郁芬在結婚同年底就外遇謝姓助理，產後僅3個月就發生婚外情。台北地院審理，認為謝男侵害配偶權，應賠償40萬元。

黃揚明在《新聞大白話》說，黃郁芬以及她的前夫他都認識，這件事看到也蠻訝異的，這個家務事讓他們自己處理，但黃郁芬從一個年輕才當選過一屆的議員，連任失敗後，在民進黨正國會擔任辦公室主任，對自己自律，在私德部份，還是要特別謹慎。尤其爆發這樣的事情，黃郁芬的政治生涯，恐怕很難再繼續參選。

黃揚明指出，台灣雖然講求兩性平權，但是當女性發生這樣比較負面的事情，像比如家庭背叛，對她的社會聲望，非常重傷。太陽花不是打著這個招牌，就可一路順風，最終還是要檢驗到個人行為。

黃揚明強調，追求民主跟追求自己的行為端正，是兩回事。絕對不是追求民主，自己行為就可合理化，黃郁芬要為她自己的行為負責，且說穿了她的前夫去對介入的第三者提告，這也是他們的權利，只能說遺憾，一個本來被外界認為大有可為，未來有大好前途政壇新星，卻有可能因為自己的一個行為未來因而受挫。