NCC報告「退回重寫」！　交委會召委：別抄明朝、清朝的東西

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC報告「退回重寫」！　陳雪生：別抄明朝、清朝的東西

▲▼立法院交通委員會排定NCC主委陳耀祥進行業務專題報告。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院交通委員會排定NCC主委陳耀祥答詢。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今（11日）到立法院業務報告，並說明廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況。不過，在一開始程序發言時，民眾黨立委林國成首先發難批，報告1萬3000字的內容，有超過9300字都是照抄去年舊的內容，點名要NCC主委陳耀祥回家重寫。最後，召委陳雪生裁示，今天報告部分暫緩，直接開始進入質詢，下次再補充9000字過來，別把清朝、明朝的東西繼續抄。

NCC的書面報告8日送抵立院，整份29頁業務報告1萬3000字內容，有超過9300字幾乎照抄去年，讓白委黃國昌相當不滿，揚言退回要NCC重寫。不過NCC解釋，業務進度及未來發展，有政策延續性，故以過去業務報告為基礎，更新辦理進度。

不過林國成於程序發言時，要求提案退回NCC此次送交立法院之書面報告，另提案成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組，履行監督職責。但綠委李昆澤表示，立委的尊嚴是建立在對於議事規則熟悉上，相關報告要退回只進行詢答的話，就會失去本次委員會的目的。

藍委黃健豪也表示，待會可以照著ptt念還是可以好好答詢？建議直接進入答詢時間。

最終，召委陳雪生裁示，今天不做業務報告，因為固定還是要講反詐騙，但報告書內重點都沒有講到，包括中天、鏡電視，不能只是避重就輕、隔靴搔癢，今天報告部分就暫緩，大家直接參閱，然後進入開始質詢，下次再補充9000個字過來，別把清朝、明朝的東西繼續抄。

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