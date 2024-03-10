綠委左轟藍黨團、右打朱立倫　洪孟楷怒：別只會當政府應聲蟲

▲藍委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立院黨團推出國會改革法案，遭民進黨團總召柯建銘批評素質差，幹事長吳思瑤今（10日）上午受訪時也直言啼笑皆非、非常遺憾，國民黨立委正無所不用其極，在拉垮新國會的問政水平，黨團每天在失分，難道黨中央也跟著加碼嗎？國民黨團書記長洪孟對此回擊，民進黨政府傲慢自大，不知民意何在？

洪孟楷批，應該要監督政府的民進黨團卻自我矮化到失能到令人難以想像的地步，忘記人民對立法委員投下的每一票是要為人民發聲，而不是當政府的應聲蟲。

洪孟楷表示，新的國會應該有新民意跟新氣象，過去這段時間國民黨團不論是追查食安漏洞及物價蠢蠢欲動的調漲，都是人民最關心的議題，也是政府不可迴避的責任。民進黨政府完全說不清楚，只想用網軍側翼來帶風向，現在更加碼不演了，直接以民進黨立法院黨團出來當小弟、做打手，不斷地潑髒水，立法委員監督立法委員，何其荒謬！有這樣的黨意代表，實在是開民主倒車的最大幫兇。

洪孟楷強調，與其嗆在野黨的主席，不如好好回歸本業，監督現在的失能政府，詐騙打了嗎？食安管了嗎？電價、物價調漲有配套嗎？立法委員監督在野黨，恐怕過去教過這些綠營立委政治學的教授也只能暗自哭泣。

最後，洪孟楷認為，只會附和、不敢監督政府，這樣的綠營立委存在，才是中華民國民主政治最大的倒退與悲哀！

