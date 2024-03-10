柯建銘酸新科藍委素質低　王鴻薇：綠很害怕明日之星只好先打擊

▲藍委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍綠國會戰從地面打到空戰，網路過招別苗頭，不少國民黨新科立委最近遭綠網軍鎖定攻擊，藍營老鳥立委群起上網留言護航，國民黨團總召傅崐萁發起搶救新人大作戰，成立「防護網」群組槓上綠網軍。藍委王鴻薇今（10日）狠酸，柯建銘是擔心認真問政的新科立委會成為明日之星，才竭盡所能地來干擾、打擊。

柯建銘日前在臉書發文，直指國民黨立委素質差，而且差得很整齊，每次質詢都鬧笑話，違憲、違法言論謬論百出，不只義和團化、也馬戲團化，他統稱這是「國民黨新科立委症候群」。朱立倫昨日則回應，「每一位立委都要予以尊重，不要水準低到潑婦罵街。」

國民黨團上週提出國會改革5法案，主張將立法院正、副院長選舉投票改為記名投票；強化國會調查及監督能力；明定總統例行性與非例行性國情報告之責，並採即時詢答；以及於刑法新增藐視國會罪專章，課以刑罰。此外，有國民黨立委也提出多項法案，包括總統大選改為二輪投票制、縮短中配入籍年限由6年改為4年，以及正副總統選舉納入通訊投票、不在籍投票等，但較為爭議，因此也成為藍綠兩黨隔空交火的導火線。

王鴻薇今日指出，國民黨新科立委不僅認真、質詢也很有料，但新科立委如廖偉翔、牛煦庭，還有羅廷瑋等人，只要質詢之後，立刻就會遭到網軍或側翼出征，更甚者，柯建銘竟直接在社群平台說國民黨立委素質很差。

王鴻薇說，「民進黨採用中央廚房方式，從柯總召開始到側翼、網軍，直接攻擊國民黨新科立委，其實是擔心他們會成為明日之星，才竭盡所能地來干擾、打擊，國民黨絕對不會讓民進黨的詭計得逞。」