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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠立委空戰打群架！　朱立倫槓上柯建銘喊話「要節制」

▲▼國民黨中常會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍綠國會戰從地面打到空戰，網路過招別苗頭，不少國民黨新科立委最近遭綠網軍鎖定攻擊，藍營老鳥立委群起上網留言護航，國民黨團總召傅崐萁發起搶救新人大作戰，成立「防護網」群組槓上綠網軍。朱立倫今（10）日請民進黨團總召柯建銘要「節制」，不要再用惡意的方式，若大家形成惡意攻擊的模式，對台灣未來政局絕對不利。

立院國民黨團上週提出國會改革5法案，主張將立法院院長與副院長選舉改為記名投票、強化國會調查及監督能力、明定總統例行性與非例行性國情報告之責並採即時詢答、於刑法新增藐視國會罪專章課以刑罰。此外，也有國民黨立委個別提出多項爭議法案，包括總統大選改為二輪投票制、縮短中配入籍年限由6年改為4年、總統副總統選舉納入通訊投票的不在籍投票等。

柯建銘對此批評，部分提案涉及違憲，並指責國民黨「盡洪荒之力，集違法違憲之極，藍委素質之差，差得很整齊」，可統稱為「國民黨新科立委症候群」，還有藥醫嗎？

對於黨內新科立委在網路受批評，黨團委員湧入新人臉書留言反擊，朱立倫則稱，民進黨不謙卑反省，不面對政治現實，好好朝野協商，反用抹黑、抹黑、造謠、人格毀滅的方式，動員媒體和網軍，傷害國民黨新科立委，這絕不是一個民主國家應有態度，絕對是民主退步。

朱立倫表示，要再一次呼籲民進黨團總召柯建銘，一定要節制，不要再用惡意的方式，若大家形成惡意攻擊的模式，對台灣未來政局絕對不利。

至於中常委選舉首次出現不足額情況，朱立倫則說，這次因嚴格審查，剔除了幾位，但最重要的是，接下來每一位中常委，能反映民意，能與社會連結，增加國民黨的大眾支持度。
 

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