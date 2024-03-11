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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白「不在籍投票」幫陸開大門？　李進勇：民主國家遭境外介選嚴重

記者袁茵／台北報導

國民黨立委提案修法推動「不在籍投票」，包含開放境外「通訊投票」，但引發民進黨質疑是在幫中國大陸人開大門。中選會主委李進勇11日表示，近年民主國家選舉遭到境外勢力介選情形嚴重，這是很大的挑戰，且選舉必須考量「維護投票人自由意志行使投票權」、秘密投票等保護。

立法院內政委員會11日上午邀請中選會主委李進勇進行業務報告，會前針對綠委擔心開放境外「通訊投票」是為中共介選開大門？李進勇表示，「民主國家選舉近年來受到境外勢力介選的情形相當嚴重，這是一個很大的挑戰，所以任何選制的改革都希望做到盡善盡美，同時保持維護民主選舉核心價值。」

李進勇提及，選制變動必須要做審慎考慮，在國內立法步驟，是希望從公民投票先開始，實施方式也是選擇已有辦理經驗的「移轉投票」來啟動，希望透過這樣穩健步驟，把實施經驗回饋給選舉不在籍投票，作為研議參考。

▲▼中選會主委李進勇。（圖／記者袁茵攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者袁茵攝）

被問到「通訊投票」是否違憲，因為立法院法制局稱有10國都跟進？李進勇指出，選舉非常重要的就是「維護投票人自由意志下行使投票權」、「投票的秘密應該受到嚴密保護」，所以各種不同方式的不在籍投票，必須要考慮到如何維持這兩樣非常重要因素。

關於「通訊投票」是否不太可行？李進勇說，都需要做審慎研議，中選會主管的法律就是「公民投票法」，也已提出「公民投票法」的不在籍投票法，希望在立院進行順利，會期內儘速完成立法。

國民黨立委日前提出「不在籍投票法」草案，立委王鴻薇版本主張，以「通訊投票」、「特設投票所投票」2型態；立委牛煦庭版本則是各類投票應兼採不在籍投票予以明文，並採分階段實施，第一階段就全國性投票類型採「移轉投票方式」試行，第二階段逐步擴及至地方性投票。

此外，民眾黨團則主張短、中、長期計畫，短期內加速公投「通訊投票、移轉投票、特別投票所投票」立法；中期加速國境內的總統、副總統選舉「通訊投票、移轉投票及特別投票所投票」立法；長期則是開放所有選舉的網路投票。

但面對不在籍投票，民進黨團總召柯建銘批評是「違憲」，質疑在中國監視下如何秘密投票？民進黨團幹事長吳思瑤也酸說，國民黨「不在籍投票」等於是為中共介選開後門。

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