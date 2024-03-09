7旬翁遭19歲少女「騙財騙色」！失身還被騙17萬　怒報警

▲初查表示，女方騙走他的財產，同居5天便開始夜不歸宿。（圖／翻攝自中國報）



記者王佩翊／綜合報導

泰國大城府一名70歲老翁慘遭19歲女友「騙財騙色」，兩人已經舉行過傳統婚禮，他也支付聘禮給對方父母，怎知婚後女方夜不歸宿，馬上就找上新歡，甚至還騙走他20萬泰銖（約新台幣17萬元）。對此，少女則表示，是老翁婚後限制她外出，才決定分道揚鑣，而她與老翁曾有「實質夫妻關係」，因此錢財算是自願提供，拒絕將其返還。

根據《中國報》報導，70歲的初查表示，自己被19歲少女佩潘彤騙婚，對方拿了聘禮並與他舉行傳統婚禮「結繩禮」後，馬上就和新歡小王私奔，讓他崩潰直呼，自己遭到騙財騙色。

初查指出，他和佩潘彤1月才剛舉行婚禮，並住進女方家中。他原想要好好和女方在一起，並共同謀生，然而在對方父母收下2萬泰銖（約新台幣1.7萬元）與黃金作為聘禮後，不到1周，女方就露出本性，不但偷偷外出玩樂，還夜不歸宿，當他打電話催促妻子回家時，對方竟直接表示，正和新歡在一起。

他直言，除了聘禮和黃金外，佩潘彤認識他後，還鼓吹他出錢購買50頭豬與500隻鴨投資，並要求他購買價值2萬泰銖（約新台幣1.7萬元）的名牌手機。老翁患有痛風，他也表示，自己與少女結婚是希望晚年有個依靠，沒想到卻遭對方欺騙感情，他甚至認為對方是詐騙。

經計算，女方從他身上先後拿走了約20萬泰銖（約新台幣17萬元）的錢財，最終不但移情別戀，還偷走他的摩托車，讓他氣得報警。對此，佩潘彤強調，她的確曾與初查舉行過傳統儀式，但是婚後男方不斷藐視她，還限制外出，讓她失去自由，最終才想要離開。

佩潘彤表示，錢和手機都是男方自願提供，她從未強迫，而兩人婚後也的確發生過性關係，因此就算分開也應該屬於她。不過她也強調，初查可以拿回投資購入的50頭豬與500隻鴨，只希望對方不要再糾纏。