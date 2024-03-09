　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7旬翁遭19歲少女「騙財騙色」！失身還被騙17萬　怒報警

▲▼7旬翁遭19歲少女「騙財騙色」！怒報警。（圖／翻攝自中國報）

▲初查表示，女方騙走他的財產，同居5天便開始夜不歸宿。（圖／翻攝自中國報）

記者王佩翊／綜合報導

泰國大城府一名70歲老翁慘遭19歲女友「騙財騙色」，兩人已經舉行過傳統婚禮，他也支付聘禮給對方父母，怎知婚後女方夜不歸宿，馬上就找上新歡，甚至還騙走他20萬泰銖（約新台幣17萬元）。對此，少女則表示，是老翁婚後限制她外出，才決定分道揚鑣，而她與老翁曾有「實質夫妻關係」，因此錢財算是自願提供，拒絕將其返還。

根據《中國報》報導，70歲的初查表示，自己被19歲少女佩潘彤騙婚，對方拿了聘禮並與他舉行傳統婚禮「結繩禮」後，馬上就和新歡小王私奔，讓他崩潰直呼，自己遭到騙財騙色。

初查指出，他和佩潘彤1月才剛舉行婚禮，並住進女方家中。他原想要好好和女方在一起，並共同謀生，然而在對方父母收下2萬泰銖（約新台幣1.7萬元）與黃金作為聘禮後，不到1周，女方就露出本性，不但偷偷外出玩樂，還夜不歸宿，當他打電話催促妻子回家時，對方竟直接表示，正和新歡在一起。

他直言，除了聘禮和黃金外，佩潘彤認識他後，還鼓吹他出錢購買50頭豬與500隻鴨投資，並要求他購買價值2萬泰銖（約新台幣1.7萬元）的名牌手機。老翁患有痛風，他也表示，自己與少女結婚是希望晚年有個依靠，沒想到卻遭對方欺騙感情，他甚至認為對方是詐騙。

經計算，女方從他身上先後拿走了約20萬泰銖（約新台幣17萬元）的錢財，最終不但移情別戀，還偷走他的摩托車，讓他氣得報警。對此，佩潘彤強調，她的確曾與初查舉行過傳統儀式，但是婚後男方不斷藐視她，還限制外出，讓她失去自由，最終才想要離開。

佩潘彤表示，錢和手機都是男方自願提供，她從未強迫，而兩人婚後也的確發生過性關係，因此就算分開也應該屬於她。不過她也強調，初查可以拿回投資購入的50頭豬與500隻鴨，只希望對方不要再糾纏。

 
ET快訊
忽冷忽熱！　「竹子湖海芋」快撐不住了
快訊／台78線火燒車！童燒傷趴地求救　全線封閉
手機螢幕保護貼沒用？　專家：反倒縮短電池壽命
拍照失足！　新竹男墜200m深谷慘死
黃郁芬爆偷吃！告白男助理　曖昧對話曝光
快訊／新竹34歲女確診麻疹！　足跡公布
Tiny曾被黑男配對！　一轉頭竟是閨蜜砲友
快訊／太陽花前議員爆偷吃！睡溫泉HOTEL：好想抱你睡喔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不滿納坦雅胡？拜登忘了麥克風沒關　無意間脫口「要跟他攤牌」

燃眉之急解除！美聯邦參議院通過開支法案　避免政府局部斷炊

歐盟開放「海上走廊」援助加薩　首批物資9日從賽普勒斯出航

7旬翁遭19歲少女「騙財騙色」！失身還被騙17萬　怒報警

法國墮胎權入憲　首度公開國璽封印儀式見證歷史

美國民警衛隊UH-72直升機「任務中墜毀」！　釀3死1重傷

又是波音客機！貨艙載活生生寵物　落地才知「艙門半開」

收受賄賂18年！宏國前總統「合謀毒梟賣古柯鹼到美國」罪名成立

加薩「空投物資」砸死人！降落傘打不開　失速墜落釀5死10傷

美議員推法案「切割TikTok」！　拜登：只要通過就簽署

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　享壽68歲

停讓後起步!單車、行人硬衝　駕駛怒：肇因不能全怪車輛

調皮弟對窗外野生猴做鬼臉　下秒被闖車內搶零食超驚恐

不滿納坦雅胡？拜登忘了麥克風沒關　無意間脫口「要跟他攤牌」

燃眉之急解除！美聯邦參議院通過開支法案　避免政府局部斷炊

歐盟開放「海上走廊」援助加薩　首批物資9日從賽普勒斯出航

7旬翁遭19歲少女「騙財騙色」！失身還被騙17萬　怒報警

法國墮胎權入憲　首度公開國璽封印儀式見證歷史

美國民警衛隊UH-72直升機「任務中墜毀」！　釀3死1重傷

又是波音客機！貨艙載活生生寵物　落地才知「艙門半開」

收受賄賂18年！宏國前總統「合謀毒梟賣古柯鹼到美國」罪名成立

加薩「空投物資」砸死人！降落傘打不開　失速墜落釀5死10傷

美議員推法案「切割TikTok」！　拜登：只要通過就簽署

聖暉首季在建工程案量創高　看好半導體廠擴產Q2明朗化

國民黨立委拋總統選舉採二輪制　蔣萬安：應有更多對話及思辨

不滿納坦雅胡？拜登忘了麥克風沒關　無意間脫口「要跟他攤牌」

燃眉之急解除！美聯邦參議院通過開支法案　避免政府局部斷炊

謝忻求完桃花「秒遇多金社長」！結果他鞠躬閃人…殘酷真相曝：掉出來了

台股1萬vs2萬點差很大！ 　40年老手爆「以前全場狂歡現在多家愁」

飛雅特「油電跨界休旅600 Hybrid」英開賣　內建色彩療法幫你放鬆

小丸子聲優驟逝「爺爺友藏慟發聲」！　奶奶心碎淚喊：妳太不孝了

92500元不變！SYM三陽「4MICA x Coleman特仕版」限量300台上市

數據證實「新青安威力」　全國二手待售量大減2.8萬戶

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

國際熱門新聞

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

機長同時睡著！飛機無人駕駛28分鐘偏離軌道

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

美聯合航空波音737「降落衝出跑道」

日本京都藝妓頻遭遊客騷擾「撕破和服」

鳥山明辭世消息隱瞞1週　期間還舉辦作品計畫發表會

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

彭博：台積電將獲美逾1571億元　支援晶片生產計畫

深夜11：59去領錢　女一分鐘後GG了

投資人評估就業報告　美股收黑

路上嬉鬧衝出馬路！童遭拖拉機從頭輾到腳

鳥山明離世　馬克宏PO《七龍珠》簽名畫悼念

男童去鄰居家摸狗　被哈士奇、德國牧羊犬咬死

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

更多熱門

相關新聞

機長同時睡著！飛機無人駕駛28分鐘偏離軌道

機長同時睡著！飛機無人駕駛28分鐘偏離軌道

印尼一份初步報告顯示，馬來西亞峇迪航空（Batik Air）的2名機長在今年1月25日的飛行中，居然同時睡著了半小時，導致航班偏離飛行路線，所幸未釀成事故。

深夜11：59去領錢　女一分鐘後GG了

深夜11：59去領錢　女一分鐘後GG了

泰國文化部顧問團主席郭立勝來訪台南市府

泰國文化部顧問團主席郭立勝來訪台南市府

快訊／菲律賓發生規模6.0地震

快訊／菲律賓發生規模6.0地震

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

關鍵字：

老翁泰國騙婚騙財東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

小彤胰臟腫瘤證實為惡性將樂觀治療

面試一半「人資已Call她現職公司」！全場罵：太87

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大

碩士男年薪　遭同學酸太鳥

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

最傷肝「5食物」別再吃！營養師：恐得肝癌

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

羅東知名羊肉湯被爆「洗衣袋燉湯」

即／知名成人論壇遭停止解析！鄉民整排崩潰

林襄瘦到皮包骨！　照片讓人嚇壞

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

數發部一年出國329天　砸4億弄辦公室

機長同時睡著！飛機無人駕駛28分鐘偏離軌道

更多

最夯影音

更多
迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬
周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面