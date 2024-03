正副機長同時睡著！　飛機「無人駕駛28分鐘」偏離軌道

▲峇迪航空有2名機長在飛行途中同時睡著,導致班機偏離原定路線。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

印尼一份初步報告顯示,馬來西亞峇迪航空(Batik Air)的2名機長在今年1月25日的飛行中,居然同時睡著了半小時,導致航班偏離飛行路線,所幸未釀成事故。

據法新社報導,事發當時,峇迪航空的空中巴士A320飛機正載著53名乘客和4名空服人員,從蘇拉威西東南部飛往首都雅加達。飛機起飛約半小時後,機長告訴副機長他需要休息一陣,於是將飛機的指揮權交給副機長接管。

豈料,剛生完一對一個月大雙胞胎寶寶的副機長,因為前一晚忙著協助妻子照顧小孩,竟在在飛行途中難擋睡意,意外睡著,導致飛機偏離了原定的飛行路線。

Batik Air flight ID6723, an Airbus A320, was out of radio contact for almost half an hour during a domestic flight in Indonesia with both pilots being asleep.

This happened on January 25 on the second leg of a return flight with the copilot as Pilot Flying. The captain was taking… pic.twitter.com/MIJ9rvSaVY