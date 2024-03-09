正副機長同時睡著！　飛機「無人駕駛28分鐘」偏離軌道

▲峇迪航空有2名機長在飛行途中同時睡著，導致班機偏離原定路線。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印尼一份初步報告顯示，馬來西亞峇迪航空（Batik Air）的2名機長在今年1月25日的飛行中，居然同時睡著了半小時，導致航班偏離飛行路線，所幸未釀成事故。

據法新社報導，事發當時，峇迪航空的空中巴士A320飛機正載著53名乘客和4名空服人員，從蘇拉威西東南部飛往首都雅加達。飛機起飛約半小時後，機長告訴副機長他需要休息一陣，於是將飛機的指揮權交給副機長接管。

豈料，剛生完一對一個月大雙胞胎寶寶的副機長，因為前一晚忙著協助妻子照顧小孩，竟在在飛行途中難擋睡意，意外睡著，導致飛機偏離了原定的飛行路線。

Batik Air flight ID6723, an Airbus A320, was out of radio contact for almost half an hour during a domestic flight in Indonesia with both pilots being asleep.

This happened on January 25 on the second leg of a return flight with the copilot as Pilot Flying. The captain was taking… pic.twitter.com/MIJ9rvSaVY — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) March 8, 2024

雅加達航管人員發現後，立即嘗試與飛機聯絡，但睡著的副機長卻一直沒有作出回應，直到機長28分鐘後醒來，發現副機長也睡著了，才趕緊叫醒同事導正航向，並回覆雅加達航管人員的呼叫。

幸運的是，航班在2小時35分鐘後平安降落雅加達機場，機上所有人也都沒有受傷或有生命威脅。印尼國家運輸安全委員會（KNKT）的報告並未透露2名飛行員的身份，只表示他們是2位年齡分別為32歲和28歲的印尼籍機長。

事後，KNKT也敦促峇迪航空建立更良好的機師疲勞監測機制，確保飛行員和機組人員在飛行前得到充分休息，以防止類似事件再次發生。截至目前為止，峇迪航空尚未回應法新社的置評請求。