「女兒太漂亮」DNA鑑定讓爸心碎　她被趕出家門意外遇見親生父母

▲越南1名父親因為女兒太漂亮偷做DNA鑑定。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

為人父母無不希望兒帥女美，但越南1名父親竟因為女兒「太漂亮」，瞞著女兒和家人去做DNA鑑定，結果不只引發2個家庭的革命，更牽扯出令人意外的偷龍轉鳳真相。

據越媒《docnhanh》報導，該名過去非常疼愛女兒「蘭」的父親，在愛女進入青春期後陷入越來越不安的焦慮，因為女兒實在太過漂亮，也越來越不像自己與妻子，於是在女兒國三時偷帶檢體做DNA鑑定，鑑定結果讓他成為冷落女兒、遷怒妻子的酗酒丈夫。

某天，洪女被拿著鑑定報告的酒醉老公興師問罪，並在百思不得其解狀況下帶著女兒回到河內。未料，這一去竟意外解開血緣的真相。

蘭向班上最好的同性朋友吐露家中祕密後，朋友與朋友媽替她舉辦一場生日派對，但當蘭出現在眼前時，朋友媽驚訝發現蘭與她年輕時長得幾乎一模一樣，現場其他親戚也認為2人幾乎同個模子刻出來。

深信蘭是自己親生女兒的洪女，在女兒朋友一家極力勸說下，同意再做鑑定，結果證實女兒朋友的母親才是愛女的親生媽媽；自己則是女兒朋友的生母。2家分享訊息後發現，原來蘭和朋友不只同年同月同日生，也在同個醫院出生，強烈懷疑護理人員抱錯，釀成天倫不幸。

洪女雖然不願接受事實，但同意讓蘭和親生女兒以及2家人頻繁一起出遊聚餐，最後在時機成熟時告訴女兒們和蘭的養父真相。目前2家人仍在適應新生活。

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