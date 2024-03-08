泰國文化部顧問團主席郭立勝來訪　台南市府盼加深對泰交流

▲泰國文化部顧問團主席郭立勝一行，在台南市旅行商業同業公會蔡承鴻理事長以及旅泰僑領簡世瑜會長陪同下拜會市府，由葉澤山副市長接見，新聞及國際關係處蘇恩恩處長陪同出席，就台泰雙方潛在合作進行討論。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

泰國文化部顧問團主席郭立勝(Dr. Suraphol Kietchaiyakorn)一行，在台南市旅行商業同業公會蔡承鴻理事長以及旅泰僑領簡世瑜會長的陪同下，8日拜會台南市政府，葉澤山副市長代表黃偉哲市長接見，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也陪同出席，雙方就台南與泰國的潛在合作進行討論。

葉澤山副市長表示，台南是台灣最古老的城市，也是台灣的知名文化古城，而泰國則是享譽國際的觀光勝地，例如與郭立勝主席淵源很深的清邁就擁有豐富的歷史文化遺產，台南樂於在歷史保存、藝文發展方面與泰國交換經驗。

葉副市長補充道，2024年「台南400」是非常重要的里程碑，歡迎泰國的朋友到台南走訪佳評如潮的台灣燈會和台灣國際蘭展，而台南生產的優質蘭花受到全球買家喜愛，今年泰國也組織了產業代表團參與台南主辦的世界蘭花會議。葉副市長期待在觀光旅遊、藝術文化或其他產業領域開展與泰國的合作。

郭立勝主席表示，他過去擔任泰國國會議員期間曾訪問台灣，此次以泰國文化部顧問的身份首次造訪台南，期望未來能深化泰國與台南的關係。出身清邁的郭主席也希望開啟清邁市與台南市的互動，透過文教、物產等交流，強化未來推動兩市締盟的動能。