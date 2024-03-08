桃園就服中心三月2場次原住民亮點徵才　釋1600職缺...最高薪7.5萬

國立暨南國際大學每年三月都會辦理的「暨大族服日」活動再度登場，邀請校內的原住民族師生穿著自身族群的傳統服飾到校上班或上學，藉此分享該族群衣飾文化、拉近族群間關係，也讓來自世界各地不同國家的同學，親身感受台灣原住民文化。