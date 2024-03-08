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桃園就服中心三月2場次原住民亮點徵才　釋1600職缺...最高薪7.5萬

▲桃園市勞動局就服中心為協助原住民順利就業，3月份將舉辦2場次徵才活動。（圖／桃園就服中心提供）

▲桃園市勞動局就服中心為協助原住民順利就業，3月份將舉辦2場次徵才活動。（圖／桃園就服中心提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府勞動局就業職訓服務中心為促進原住民順利就業與廠商覓得合適人才，將於3/15日、3/28日，分別於桃園區陽明公園市民活動中心、八德區大漢市民活動中心舉辦徵才活動，共計邀請45家廠商共襄盛舉，將釋出1600個以上職缺與就業機會，歡迎想找工作朋友把握機會到現場投遞履歷，找到適合自己的工作，其中有廠商提供最高7.5萬元月薪積極獵才。

桃園市勞動局就服中心指出，這次徵才活動邀請廠商包括德國農莊B&G、摩斯漢堡、耿鼎企業、台灣富綢纖維、璦司柏電子、義美食品、台灣順豐速運、居家維安保全、信鼎技術服務、萊爾富、威策電腦、航合、統聯客運、萬達寵物、統一速達等45家廠商參與，其中有廠商提供最高7.5萬元月薪獵才，歡迎有工作需求民眾把握機會到場面試。

▲桃園市勞動局就服中心3月份將舉辦2場次徵才活動，廠商提供最高7.5萬元月薪。（圖／桃園就服中心提供）

▲桃園市勞動局就服中心3月份將舉辦2場次徵才活動，廠商提供最高7.5萬元月薪。（圖／桃園就服中心提供）

桃園市就服處鼓勵求職朋友加入職場，活動當天將設置『專案區』，提供「疫後改善缺工擴大就業方案」、「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡再運用就業獎勵」等多種方案諮詢及登記說明，同時加強宣導「求職防騙」觀念，讓求職民眾更了解求職防騙重點，有意求職民眾可針對適合且有興趣的職缺，前往應徵。更多活動詳情可洽桃園就業中心（03）333－3005或至桃園市工作職缺地圖https://jobmap.tycg.gov.tw/查詢。

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