暨南大學族服日3月登場　原民師生「傳統服飾」展現族群榮光

▲暨大族服日活動於3月登場，展現原民學生光榮與自信。（圖／暨南大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學每年三月都會辦理的「暨大族服日」活動再度登場，邀請校內的原住民族師生穿著自身族群的傳統服飾到校上班或上學，藉此分享該族群衣飾文化、拉近族群間關係，也讓來自世界各地不同國家的同學，親身感受台灣原住民文化。

暨大學生事務處原住民族學生資源中心的專任助理陸家賢是排灣族原住民，他表示透過族服可讓更多人能認識各族群文化的多樣性與獨特性，提升原民學生的自我文化認同，也希望能建構族群友善的校園；他回顧自己就讀暨大社工系時，就感受到學校對原民學生的尊重與看重，也能在學校用心營造的氛圍中被增權（empower），自然對原民身分感到光榮與自信，同時培養跨文化的對話能力與敏感度。

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國際文教與比較教育系大四學生陳敏則來自屏東縣牡丹鄉石門部落，她表示自己當時因喜歡外文與教育領域而選擇暨大，入學後更感受到學校對原民學生的照顧與用心，讓自己有家一樣的歸屬感，希望將來能以所學回饋原鄉，也很願意推薦部落的學弟妹前來暨大就讀。

暨大校長武東星表示，校方在98年就協助原民生成立原民社團原青社、104年率各校之先成立原住民資源中心，專責整合校內資源協助原民學生，還在校內比照國家規格劃設原住民保留土地，現在更邀請部落耆老以傳統工法搭設排灣族石板屋，原民生也擁有專屬學生會，在在顯示學校對於原住民學生的重視、關心，與對原民文化最誠摯的尊重。

武東星指出，也因為看見原鄉部落的需求，校方今年一共開設三個原住民族專班：原住民文化產業與社會工作學士學位學程、原住民族專班護理學系原住民族專班、高齡健康與長期照顧管理學士學位學程，皆針對原民學生單獨招生、獨立授課；學校也與埔里基督教醫院合作，讓學生能兼顧理論專業與實務現場操作，相信能為原鄉培育最有熱情與榮譽感的下一世代原民人才。