「土地公誕辰」開設新冠疫苗接種站　桃園衛生局：疫情仍處高原期

▲桃市衛生局在全市13行政區土地公誕辰期間開設新冠疫苗接種站，鼓勵長者就近接種。（圖／衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

時序進入三月，因氣溫變化大，仍處於呼吸道疾病好發季節，桃園市衛生局為鼓勵長者踴躍接種新冠疫苗，搭著3月土地公誕辰期間，各地土地公廟將舉辦誕辰祭祀活動，考量人潮聚集可能增加疾病傳播風險，衛生局規劃於13個行政區配合廟宇活動與整合性預防保健篩檢場次，將提供新冠XBB疫苗接種服務，相關資訊可至衛生局官網主題專區／嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19疫苗）（https://reurl.cc/g4b3G7）查詢。

衛生局表示，根據衛福部疾病管制署統計，國內新冠肺炎疫情仍處於高原期，本土確診併發症與死亡病例高達97%，均未曾接種新冠XBB疫苗，且併發症及死亡病例中65歲以上長者各占79%與90%。目前接種疫苗可有效降低重症或死亡風險，為提升民眾接種之便利性，衛生局安排各里社區接種場次，以鼓勵民眾就近接種，節省往返醫療院所時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃市衛生局在全市13行政區土地公誕辰開設新冠疫苗接種站，鼓勵民眾就近接種。（圖／衛生局提供）

衛生局強調，市民接種疫苗時記得攜帶健保卡、身分證、新冠疫苗小黃卡，即早接種疫苗可及早產生對抗此波疫情保護力，接種疫苗後仍需持續落實手部衛生、咳嗽禮節等衛生好習慣，在人潮聚集且無法保持適當距離，或通風不良場所時，建議仍須佩戴口罩以維護健康。如出現發燒咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等類流感症狀，建請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己及家人健康。