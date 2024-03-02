原住民國中實驗專班聯合成果論壇　呈現多元豐富教育面貌

▲台東原住民國中實驗專班聯合成果論壇。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「感謝有您相伴，和我們一起走在路上」，臺東縣政府陸續於卑南國中、豐田國中、知本國中及大王國中，成立4所國中原住民實驗專班，課程規劃不同的原民主題特色，將原民文化與現代主流文化連結，2日舉行聯合成果論壇，台東縣長饒慶鈴前往為學校及演出學生加油鼓勵。

饒慶鈴感謝臺東大學原住民族課程發展協作中心教授熊同鑫以及團隊協助臺東縣國中及國小實驗教育推動，這次成果論壇，展現學生在國中學習的階段性成果，臺東身為南島族群一份子，也希望透過「原住民族傳統文化知識」為基礎，進而在音樂、舞蹈、美學及語言等面向認識部落傳統文化。

教育處長蔡美瑤表示，臺東縣最初成立的國中實驗專班是卑南國中「原住民時尚美學設計專班」及豐田國中「原住民流行音樂表演專班」，其中，卑南國中原住民時尚美學設計專班課程主軸係針對原生時尚美學，內容包含服裝設計、珠寶設計、廚藝等多項專業技能，邀請各項領域中傑出的業師為導師，以工作坊、戶外教學等多元方式授課。在業師的指導下，孩子們不僅可以發揮所長，更能將興趣與未來的發展結合。

另外，豐田國中(原住民流行音樂表演專班)以多元發展、人文關懷及愛土情懷為教育理念，期望經由學習傳統歌謠出發，結合樂舞、族語教學、原住民族文化知識、原住民族傳統樂器等課程，作為音樂文化扎根主軸，兼容古典及現代音樂知識的學習，同時藉由臺東在地各類音樂人才的楷模學習，擴展學生藝術視野。

隔年縣府持續在知本國中成立「原住民族樂舞文創專班」及大王國中成立「排灣族文化專班」，知本國中專班的特色在於發展原住民舞蹈為核心，從舞碼內涵中向外延伸出原住民族的語言、歷史、文化、歲時祭儀、傳統工藝、飲食文化、傳統習慣、生活技能等等，讓學生在表演中也能體悟到舞碼傳達意涵，並能唱出或說出族語與他人分享。而大王國中的排灣族文化專班，藉由建構回應原住民族知識文化之課程規劃與學習環境，提供學生學習原住民族語言能力課程實現語言復振，並於領域學習融入原住民族知識文化內涵促進文化深耕。