原住民打獵誤擊奪命　南投檢察長赴警局與獵人座談

▲謝姓原民員警日前打獵時遭誤擊身亡，警方帶同嫌犯詹姓男子重回現場模擬。（圖／資料照片，民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

國姓鄉山區日前傳出原民籍待退警員打獵時，不幸遭同行友人誤擊身亡的憾事；南投地檢署檢察長黃元冠23日特別前往信義警分局，了解信義鄉近600枝合法申請持有自製獵槍現況，並與警方和東埔獵人協會幹部交換意見，討論如何兼顧獵槍的文化傳承、有效管理及法令規範。

信義分局指出，原住民自製獵槍時有誤擊、走火、膛炸等意外事件發生，而獵槍又與原住民生活方式、狩獵文化密不可分；黃元冠當天除了解分局對於原住民自製獵槍申請、管理及查察的現行做法，也與「南投縣東埔布農自然資源暨文化自主治理協會」幹部，包括東埔部落會議主席史文成、狩獵長老方良吉、狩獵協會執行長王勇傑、獵人方士成等人座談，聽取協會的運作模式、成效及意見交換。

▲▼南投地檢署檢察長黃元冠出席信義警分局與獵人協會座談。（圖／記者高堂堯翻攝）

王勇傑於會中向黃元冠詳細說明獵人協會的成員組成、運作方式及執行成效，經由協會申請狩獵核准、協助環境監控、長老經驗傳承等，能減少族人違法、意外事件發生及防制盜伐林木情事，也建議自製獵槍主要零件應由專業統一單位製作，較能維護機械安全，亦能避免槍枝零件外流，增加社會治安負擔；黃元冠深入了解東埔部落行之有年的狩獵自主管理機制後，相當肯定東埔獵人協會有規劃性地將原住民獵人組織、宣導、教育，避免違法及協助環境監控、永續環境保育，並能協助防制盜伐林木等功能，並認為可以多加鼓勵推動成立。

黃元冠強調，檢警會秉持《原住民族基本法》原則審慎執法，並特別提醒從事傳統狩獵使用獵槍，務必在部落及傳統獵場的範圍內，注意用槍安全、強化安全訓練與用槍基本程序，謹守各項法律分際，以部落自律管理方式，在原住民向來尊重傳統與敬畏大自然的前提上，兼顧保留部落勇士傳統文化，維護生態保育與槍械使用安全的共同目標。