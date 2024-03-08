辦理校園監視設備採購卻索賄　桃市某國小總務主任貪18萬下場曝

▲桃園市桃園區某國小廖姓總務主任於2017年間辦理汰換校園老舊監視通訊設備採購案，被查出向包商索賄，被判處有期徒刑1年10月，緩刑5年。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區某國小廖姓總務主任於2017年任職時，趁校方進行汰換校園老舊監視通訊設備採購案，向市府教育局申請550萬元經費，廖趁承辦採購、上網招標作業，私下向得標廠商以「欠你的人情還一還」等暗示，廠商將裝有18萬元現金紙袋私下交付廖，作為廖協助廠商完成驗收、加速請款等採購案履約事宜之對價，桃檢指揮市調處移送偵辦起訴；桃園地院今（8）日依貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑1年10月，緩刑5年，應向公庫支付新臺幣20萬元，並提供120小時之義務勞務，還可上訴。

桃檢指出，被告廖姓男子於2016年8月至2022年7月擔任桃園區某國小支總務主任，廖於2017年間，校方為汰換校園老舊監視通訊設備，由學校營繕小組開會決議，辦理監視通訊設備採購，廖男以總務主任職務向桃園市教育局申請經費補助，經教育局核可後依該年度校園監視器通訊設備採購經費為550萬元。

桃檢調查，廖男利用職務之便辦理招標公告，上網招標採最低標，計有3家廠商競標，其中2家因規格不符未開價格標，而由另一家廠商將底標減至540萬元得標，並於隔年2018年6月完成驗收，廖趁市府教育局撥款前，以通訊軟體向廠商「我在催了」、「欠你的人情還一還…」等語暗示要求賄賂之意，廠商獲得撥款後，隨即以裝有18萬元現金紙袋攜至校方男廁交付廖男，作為廖經辦採購案期間協助驗收、加速請款流程等採購案相關履約事宜之對價，廖基於對於其職務上行為收受賄賂之犯意，收受18萬元現金賄賂，案桃園地檢署檢察官指揮桃園市調處調查偵辦，檢方偵結依貪汙治罪條例起訴。

桃園地院審酌，被告擔任國小總務主任，負責採購案招標、請款等業務，應廉潔自持並忠實辦理相關業務，維護校方採購案之公正進行，卻為某公司得以加速領得履約款而要求、收受賄賂。法官考量被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，因一時失慮，致罹刑典，犯後並已坦承犯行且繳回全數犯罪所得18萬元，堪認其等犯後確有悔意，當應有所警惕，應無再犯之虞。

法官審結，依犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑1年10月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於檢察官指定期限內向公庫支付新台幣20萬元，並向指定之政府機關、或公益團體，提供120小時之義務勞務，褫奪公權1年。