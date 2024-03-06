新北奪雙料原住民族語推廣殊榮　市政會議獻獎共享榮耀

▲新北市原住民族語言推廣人員阿索．該拿（右1）榮獲全國唯一「原住民族語推廣獎-原住民族語言推廣人員」獻獎侯市長。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市再度斬獲殊榮！近日原住民族委員會舉辦的2024年度原住民族語推廣獎頒獎典禮上，新北市榮獲「原住民族語推廣獎」雙料殊榮，彰顯其在原住民族語言發展上的卓越成就。其中，全國唯一的原住民族語言推廣人員獎獲獎者-阿索．該拿女士，以及推動族語團體獎獲獎團體－社團法人新北市樂窩社區服務協會的林梅琴理事長、楊佳賢執行長、何淑琳社工督導特別在今（6日）市政會議中進行獻獎，市長侯友宜與得獎者共享這份喜悅。

值得一提的是，新北市語言推廣人員-阿美族的阿索．該拿，繼2020年獲選全國績優語推人員族語學習家庭評鑑考核全國第一名，2024年再次獲得肯定，阿索．該拿表示，雖然生活在都會區，沒有族語沉浸的環境，但只要有機會或是族人聚集時必定引導大家用族語對話，營造都會區族語環境是她一直努力不懈的目標，看見族人開始說著自己的語言，且勇於開口說，她總從中得到很大成就感。

▲新北市樂窩社區服務協會林梅琴理事長（右2）偕同楊佳賢執行長、何淑琳Aring Hiruy社工督導獻獎侯市長。

社團法人新北市樂窩社區服務協會於2018年才正式成立，但自2006年起即開始關注三鶯大橋下的部落孩子，並陪伴鶯歌區的Cilakesay南靖部落長達18年。因為深知身處都市的原住民族孩童面臨對母語疏離的困境，樂窩協會推動以部落教室、部落大事記採集，以及繪製部落地圖等方式，將無形的傳統知識轉化成文化傳承教育中素材。更透過與校方合作部落走讀等活動，結合傳統植物、土地故事與生活文化，由老幼共學行動來營造都市部落文化環境。

侯友宜表示，肯認原民局長期推動原住民族語言文化傳承工作及推動都市地區原住民族文化發展，未來將持續關注本市族人需求，一起守護安居樂業的核心價值，同時共創新北市多元文化的風貌。