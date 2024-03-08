受販毒集團委託運輸市價逾600萬安毒　馬國男桃機闖關成階下囚

▲馬來西亞籍張接受販毒集團利誘，同意運輸第二級毒品安非他命來台，去年12月搭機來台，在桃園機場入境時當場被海關查獲夾帶安非他命。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

馬來西亞籍張姓男子被販毒集團吸收利誘，去年12月自馬國搭機來台，在桃園機場第一航廈入境時，隨身行李被海關當場查獲夾帶第二級毒品安非他命，海關開箱後查出毛重5320公克之甲基安非他命，市價逾600萬元；桃園地檢署複訊時，張男坦承犯行，檢方偵結依運輸第二級毒品罪嫌提起公訴，張男目前在押中。

桃檢調查，32歲的馬來西亞籍男子明知安非他命為毒品危害防制條例之第二級毒品，去年聽從綽號「CHRIS」、「JAY」與「LL」之3名馬國男子接受加入馬國販毒集團，由「JAY」負責幫忙訂購張男往返馬國與台灣之來回機票與住宿飯店，「LL」則透過無摺存款將馬幣5000元（約為新台幣33482元）存入張之帳戶內，作為運輸甲基安非他命之報酬前金，再由「CHRIS」駕駛賓士轎車送至馬國機場，在車上交付夾藏毛重5320.5公克之甲基安非他命行李，於去年12月14日搭乘國泰航空CX-488班機來台。

張男於同日下午1時在桃園國機場第一航廈入境時，海關察覺行李有異狀，淡入海關辦公室當場開箱查獲夾帶毛重5320.5公克之甲基安非他命，另還有手機、台幣3100元、馬幣493元等證物，其中這批安非他命黑市價格逾600萬元，海關與桃園調處偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，張男坦承犯行不諱，辯稱行李是馬國男子在來台灣前逾車上交付給他，桃園市調處則提供安非他命、行李箱等證物佐證，檢方偵結依運輸第二級毒品及私運管制物品等罪嫌起訴，張男目前在桃園看守所羈押中。