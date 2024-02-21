3嫌串證破功...警打獵中彈亡真相曝　死者常用頭燈突亮起最神奇

▲原民員警打獵時遭誤擊身亡，警方今天帶同嫌犯詹姓男子重回現場模擬。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投原民籍謝姓員警日前會同范姓表哥、非原民籍的友人詹姓兄弟，趁夜上山持自有改造獵槍打獵，未料謝警竟遭誤擊身亡；警方帶同關係人重回現場模擬時，竟先後傳出謝男生前常用的頭燈曾無故亮起，其打獵時使用、被范男等人丟棄在附近山溝滅證的的竹簍也意外被尋獲，種種異象讓參與辦案人員都不禁大嘆冥冥中自有定數。

南投縣消防局於18日深夜獲報有民眾打獵時中槍，派遣國姓分隊人車出動，但因地理位置難以接近、車輛無法到達，警消在夜間視線不明、陡峭難行的山路徒步前進，於19日凌晨1時8分發現倒地不起、失去生命跡象的謝男，左胸有槍傷傷口，隨即送醫仍回天乏術。

正因案發地點位於國姓鄉乾溝村的偏僻山區，無論當地居民、義警、派出所警友站在案發後即人車總動員，會同檢警並協助挺進現場蒐證、帶同范男等關係人做案情模擬，以查明真相；而范男初始供稱當時3人都和謝男分頭行動、懷疑「槍枝膛炸」、「有其他獵人在現場誤擊」。

未料一名警友站人員因尿急、走到距離案發地點附近數百公尺的山溝小解時，竟意外發現謝男生前所揹裝有米酒和獵物飛鼠的竹簍；警方反問范男謝男的竹簍為何被丟在遠處？讓他百口莫辯、最後只好吐實，當時為詹姓兄弟的哥哥走在不平整的山坡上，不慎跌倒、導致槍枝走火擊發，站在詹男前方的謝男不幸從背後中彈、倒地身亡，3人知道闖下大禍，於是互相串證並滅證，想要逃避刑責。

此外，謝男另兩名友人在駕駛貨車赴現場協助警方偵辦時，竟發現謝男生前上山時經常使用、遺留在車斗上的一只頭燈，竟曾無故亮起，讓他們在心中暗自祈禱謝男能顯靈、幫助眾人找出真相，最後果然順利破案，令人嘖嘖稱奇。