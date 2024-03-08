政院打詐資料夾竟藏柯文哲競選廣告　陳建仁皺眉傻眼：我也嚇一跳

▲立委陳菁徽。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

近年詐騙事件猖獗，2023年詐騙件數與金額雙雙創新高。立法院今（8日）進行行政院長總質詢，國民黨陳菁徽委員揭露，由內政部提供給各部會宣傳的反詐宣導素材，不只有資料夾空白，資料還可以由任何人刪除，更誇張的是裡面竟然還藏有柯文哲競選錄音檔。陳質詢時播放給陳建仁聽，陳建仁聽聞也皺眉表示，「我嚇一跳」。

陳菁徽指出，台灣詐騙事件頻傳，打詐防詐是全民職責，行政院各部會都應協助宣傳相關資訊；她卻找到由內政部提供給衛福部的反詐宣傳資訊素材中，提供的宣傳連結大有問題。首先該資料中防詐學堂系列影片連結，點進去卻什麼資料都沒有，民眾想找反詐資訊卻撲空，難道當初上傳時都沒有檢查嗎？

陳也發現，30秒短版影片的連結，進入之後有許多百工百業共同宣傳反詐影片，然而卻發現裡面的檔案是任何人都可以任意刪除移除。陳質疑，如果有人無意、惡意刪除，所有成果豈不就消失，政府的資安保障未免太過時？內政部與數發部到底在幹嘛？數發部應該要針對各部會做最基礎的資安教學，否則反詐宣傳還未成功，部內已經出現資安風險。

陳菁徽也爆料，資料夾中更有一個命名特殊的資料夾「柯P廣告-最後衝刺版本」，裡面竟然是柯文哲競選2024總統時的全套競選錄音檔，而且國、台語版本都有，總共將近56個檔案。

現場陳菁徽也直接播放出來給陳建仁聽，陳建仁皺眉表示，「謝謝你告訴我，我嚇一跳」。此時內政部長林右昌也上備詢台，一邊看著陳PO出的影片內容，一邊表示，「容我們查一下，這個….這個怪怪的」。陳菁徽質疑，反詐資料夾藏有競選錄音檔，還廣請各級單位，學校共同宣傳，行政單位全面淪陷。如果是廠商所為，那內政部監管不力、螺絲完全鬆落，若是公務人員所為，已經嚴重違反行政中立，應該要嚴辦處理。

陳菁徽要求，政府應全面檢討資安問題、跨部會之間的訊息傳遞，不能讓這起烏龍大出包再發生。林右昌則說，「這怪怪的，我們來了解一下，這我確認一下」；陳建仁也說，「這要看看是雲端的問題，還是…」，林右昌說，「就是怪怪的」，陳承諾，「一週內一定會完整了解，數位部也會全面檢查」。

