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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委要求「330度民生用電凍漲」　陳揆不答應：尊重審議委員會決定

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

經濟部3月中下旬將召開電價審議委員會，決定電價調漲方案。經濟部長王美花昨在經濟委員會備詢時指出，台電有提出各種調漲情境，除工業電價外，330度以下民生用電調漲也是情境之一。國民黨立委楊瓊瓔今（8日）質詢時不斷強調自己很緊張，並要求330度以下民生用電凍漲。行政院長陳建仁則回應，不能保證，會尊重審議委員會決定，電費一定會考量民生物資需要以及物價做精準調整。

陳建仁今率部會閣員至立院備詢，楊瓊瓔質詢時表示，電價要漲、人心惶惶，藍綠白委員全部支持330度以下民生用電不能漲，平均漲幅超過10個百分比，創下歷史新高，「我好緊張、好緊張，我很緊張，我的夜市怎麼辦？」

陳建仁要回應時，楊瓊瓔不斷打斷說「我好緊張！」陳則表示，不用緊張，這個月要開電價審議委員會，電費調整過程中會按照一定計畫，考慮民生，審議委員會還沒有做決定。

楊瓊瓔直言，要深深地拜託院長，基層民生非常痛苦，薪資沒漲、通膨很嚴重，一漲價影響產業有多少？配套做好了沒有？並請陳建仁說明，但陳要回應時，楊瓊瓔又多次打斷表示，「我跟你求好不好，不能漲，現階段不能漲！穩定物價、照顧民生、兼顧產業就這三個原則，330度以下還是深刻、誠意地拜託院長，可不可以答應330度以下不能漲！」

陳建仁表示，會很精準調整，電費調整一定會考量民生物資需要以及物價，也會依不同產業狀況，比方說弱勢產業、強勢產業做更細緻調整，所有過程都會考慮到這些重點，「我一向尊重專業、用專業評估才知道多少，這就是為什麼要有審議委員會，這樣的制度行之多年，當我們拒絕專業，只看個人喜好訂定電價並不合適。」

楊瓊瓔做結論，她表示，第一、要求330度以下現階段不可漲；第二、要漲價任何相關產業，配套要拿出來。陳建仁回應，第一件事不能答應，要尊重電價審議委員會，一向會以民生為主。

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